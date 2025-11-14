По его словам, системная работа по развитию земледелия уже дала хорошие результаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz

- Прежде всего, хочу остановиться на актуальных вопросах развития сельского хозяйства. Ранее мы проводили системную работу по развитию земледелия и добились хороших результатов. Теперь следует признать приоритетным направлением животноводство. Наши обширные степи позволяют пасти скот круглый год, и эту возможность нужно использовать правильно. Разумеется, выпас и разведение скота, увеличение его численности – дело непростое, требующее серьезного труда. Государство оказывает необходимую поддержку. В настоящее время действуют конкретные механизмы финансирования: предусмотрены субсидии на водоснабжение пастбищ, строительство откормочных площадок и получение племенного скота. Только в прошлом году на эти цели было выделено более 60 млрд тенге. Кроме того, предприниматели, желающие расширить свое хозяйство, также могут получить льготные кредиты, - сказал Президент.

Он напомнил, что в Послании было поручено разработать План поддержки агробизнеса в сфере животноводства. Цель – увеличить поголовье скота, чтобы гарантировать статус Казахстана как крупного поставщика мяса на международные рынки.

- Для достижения этой цели нужно создать стабильные, надежные условия для развития животноводства. Следует продолжить внедрение системы производственного цикла в мясном скотоводстве с упором на рациональное и ротационное использование пастбищ, - поручил Токаев.

Также, Глава государства заявил, что ситуация в ветеринарной сфере оставляет желать лучшего.