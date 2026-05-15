Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с разрушительными штормами в штате Уттар-Прадеш, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, не менее 50 человек погибли в результате ливней и ураганного ветра, обрушившихся на штат Уттар-Прадеш, расположенный на севере Индии.

Как сообщило агентство PTI cо ссылкой на местные власти, многие жители оказались под завалами, когда обрушились стены и навесы. Несколько человек погибли во время грозы - в них ударила молния. Есть и те, кто получил смертельные травмы в результате падения деревьев.

В пострадавшие от непогоды районы направлены специальные группы для оценки ущерба. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим от стихии.