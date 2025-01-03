Токаев высказался о дискуссиях между Парламентом и Правительством по переводу времени

Президент
114

В ходе интервью газете «Ана тілі» глава государства прокомментировал спорный вопрос, волнующий казахстанцев, касательно перевода времени, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– В обществе есть разные мнения по поводу перехода на единый часовой пояс. Мы знаем, что ведутся дискуссии между Парламентом и Правительством. Что Вы думаете по этому вопросу?

– Конечно, я в курсе данной ситуации. Правительство уверено в своей правоте, считает, что в Казахстане должен быть единый часовой пояс. Барселонская декларация по применению Здорового времени тоже рекомендует не увлекаться внедрением разных часовых поясов и переходами с зимнего на летнее время и наоборот. В то же время стали поступать обращения граждан, разгорелись дискуссии в публичном поле по поводу целесообразности решения Правительства.

На мой взгляд, вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений. Поэтому в Парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов. Договорились до 1 марта всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения.

Убежден, Парламент и Правительство смогут конструктивно рассмотреть данную проблему и совместно принять взвешенное решение.

#Токаев #часовой пояс #дискуссии #перевод времени

Популярное

Все
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
Токаев высказался о дискуссиях между Парламентом и Правительством по переводу времени
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Год единства и созидания
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Казахстан – лидер по привлеченным инвестициям в новые проекты в регионе Северной и Центральной Азии
Как отличить новую банкноту номиналом 2 тысячи тенге от фальшивой
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
СВМДА: на пути эволюционного развития
90 лет в потоке истории
Предприятие стоимостью свыше 1 млрд тенге вернули государству в Алматинской области
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Открыт новый терминал аэропорта Шымкента
Залог уважения и достоинства
Тепло и свет – без дефицита
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Акмолинский фермер приобрел сельхозтехнику с помощью цифрового тенге
Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к «зеленой экономике»
Все лучшее – детям!
Задачи прокуратуры – закон и порядок
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Вдохновлять собственным примером
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Деликатесы по скромной цене
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау

Читайте также

«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе пр…
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – …
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черног…
Президент направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]