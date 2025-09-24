Токаев выступил на Совещании высокого уровня по глобальным инициативам Китая

Президент,Китай
97

Мероприятие было посвящено теме «Верность изначальным устремлениям, совместное создание светлого будущего глобального развития»

Фото: пресс-служба Президента РК

В рамках участия в мероприятиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на Совещании высокого уровня по инициативам КНР в области глобального развития и глобального управления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства выразил признательность китайской стороне за организацию столь важного и своевременного мероприятия.

– Мы высоко оцениваем дальновидное руководство Председателя КНР Си Цзиньпина и его активные усилия, направленные на создание более справедливой, инклюзивной и эффективной основы международного сотрудничества. В данном контексте Казахстан всецело одобряет глобальные инициативы Китая, ставшие ответом на геополитические и экономические вызовы, – заявил Президент.

Далее он сообщил, что Казахстан поддерживает Инициативу глобального развития (Global Development Initiative), призванную способствовать более быстрому достижению Целей устойчивого развития.

– Это соответствует последнему стратегическому предложению Китая – Инициативе глобального управления (Global Governance Initiative), выдвинутой Председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Она призвана служить источником позитивного влияния в нестабильном мире, помогая лучше отражать интересы и стремления большинства стран. При этом центральную роль будет играть Организация Объединенных Наций, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как было сказано в выступлении, Инициатива предлагает решение таких актуальных вопросов мирового порядка, как обеспечение суверенного равенства, верховенство международного права, укрепление многосторонних институтов, а также продвижение подходов, ориентированных на защиту благополучия и интересов людей.

– Более того, Инициатива глобального управления отражает необходимость обеспечения справедливого доступа к цифровым технологиям, безопасному киберпространству и космическому пространству. Это особенно актуально в контексте разработки нормативно-правовой базы и этических стандартов использования ИИ. В этой связи Казахстан поддерживает предложение Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, – заявил Глава государства.

Президент также указал, что Инициатива глобального управления соответствует целям и задачам стратегии «Один пояс, один путь», к которой присоединились более 150 стран.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сотрудничество в ходе реализации глобальных инициатив будет способствовать достижению основополагающих целей ООН.

#Токаев #Китай #совещание #инициативы

Популярное

Все
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Токаев предложил учредить Международный день озеленения планеты
Отопительный сезон не за горами
Президент рассказал о политических реформах в Казахстане
От обогатительной фабрики до цементного завода
Дорога должна быть безопасной
Каким быть образованию в цифровую эпоху
Меньше дублирования – шире простор для инициативы
Музей под открытым небом
Отечественная порода ақбас может стать мировым брендом
И снова «Вишневый сад»...
Дела пойдут в гору
Не абстракция, а реальная ценность
Фундаментальный этап в истории республики
Когда на кону – юная жизнь
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Карметкомбинат получил газ
Духовный центр Жетысу
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
С упором на качество
В Туркестане открыт гребной канал
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом III
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Диалог будет продолжен
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Токаев «сверил часы» с президентами Франции и Финляндии
Важный партнер в Балканском регионе
Договоренности приносят результаты
Отмечена высокая динамика

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]