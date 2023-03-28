Токаев выступит на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва
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На мероприятие приглашены руководители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Как сообщила президента, на мероприятие приглашены руководители государственных органов, члены Национального курултая, общественные деятели и другие.
«Выступление президента на совместном заседании палат Парламента будет показано в прямом эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях 29 марта в 10:00», - сообщили в Акорде.