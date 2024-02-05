Токаев заслушал отчет о деятельности «Казатомпрома»

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Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах деятельности «Казатомпрома» за 2023 год, а также о целях и планах компании в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Президенту было доложено, что по итогам прошлого года показатели по производству и продажам урановой продукции составили более 21 и 18 тысяч тонн соответственно. Как сообщил Меиржан Юсупов, доля перевозок урановой продукции по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в 2023 году существенно увеличилась. 64% от всех отгрузок урана из Казахстана в западные страны были перевезены по данному транзитному коридору.

Кроме того, глава государства был проинформирован о реализуемых инвестиционных проектах группы компаний «Казатомпром», а также о социально значимых проектах, направленных на развитие и поддержку регионов присутствия.

Президенту также было доложено о работе по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по повышению эффективности работы «Казатомпрома».