Токаеву отчитались о мерах Правительства по стабилизации цен

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главе государства было доложено об итогах председательствования Казахстана на 12-й Министерской конференции ВТО, в ходе которой были приняты важные решения. В частности, удалось запустить процесс реформирования ВТО и принять новое Соглашения по рыболовным субсидиям, по которому переговоры длились больше 20 лет.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены итоги работы министерства по развитию внешней торговли и защите национальных интересов в рамках экономической интеграции.

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции сообщил, что за 4 месяца этого года экспорт несырьевых товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 33,9 % с 5,6 млрд. до 7,5 млрд долларов. Экспорт услуг достиг 5,8 млрд долларов.

Глава государства был проинформирован о ходе реализации проектов по развитию трансграничных хабов и торгово-логистической инфраструктуры, в том числе вдоль транспортного коридора «Север – Юг» и Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Бахыт Султанов также отчитался о мерах Правительства по стабилизации цен и обеспечению доступности основных видов продовольственных товаров.

По его словам, реализация мероприятий принятого Плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы позволит достичь к 2024 году стопроцентного обеспечения по основным импортозависимым товарам.

По итогам встречи Президент дал поручения, направленные на активизацию внешнеторговой деятельности и продвижение казахстанской продукции на зарубежные рынки.

Главой государства был сделан акцент на необходимости регулирования экспорта основных продовольственных товаров для обеспечения внутреннего рынка.