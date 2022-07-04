Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Токаеву отчитались о мерах Правительства по стабилизации цен

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главе государства было доложено об итогах председательствования Казахстана на 12-й Министерской конференции ВТО, в ходе которой были приняты важные решения. В частности, удалось запустить процесс реформирования ВТО и принять новое Соглашения по рыболовным субсидиям, по которому переговоры длились больше 20 лет.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены итоги работы министерства по развитию внешней торговли и защите национальных интересов в рамках экономической интеграции.

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции сообщил, что за 4 месяца этого года экспорт несырьевых товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 33,9 % с 5,6 млрд. до 7,5 млрд долларов. Экспорт услуг достиг 5,8 млрд долларов.

Глава государства был проинформирован о ходе реализации проектов по развитию трансграничных хабов и торгово-логистической инфраструктуры, в том числе вдоль транспортного коридора «Север – Юг» и Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Бахыт Султанов также отчитался о мерах Правительства по стабилизации цен и обеспечению доступности основных видов продовольственных товаров.

По его словам, реализация мероприятий принятого Плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы позволит достичь к 2024 году стопроцентного обеспечения по основным импортозависимым товарам.

По итогам встречи Президент дал поручения, направленные на активизацию внешнеторговой деятельности и продвижение казахстанской продукции на зарубежные рынки.

Главой государства был сделан акцент на необходимости регулирования экспорта основных продовольственных товаров для обеспечения внутреннего рынка.

Популярное

Все
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
Тридцать лет на страже национальных интересов
«Домик Петра I» – из Казахстана
О новых статусах и правах
Новые контуры Мангистау
Хлеб на столе
Эпоха Андриасяна
Задержали за взятку
Казахстан как центр медицинского туризма
Перспективы мегаполиса
Акцент на аналитику
Разговор с министром
Объединяя души и сердца
По вопросам развития науки
Реликвии, доступные всем
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
В мире наступает эра глобального дефицита?
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Качество жизни зависит от качества мышления
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Президент
Токаев пригласил главу ЕС посетить Казахстан
Президент
Президенту доложили о реализации проектов "КазМунайГаза"
Президент , Международное сотрудничество
Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым
Президент , Поручения , Технологии , Другое
Качество дороги будут проверять до укладки асфальта в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]