Токаеву подарили впервые изданный на казахском языке православный молитвослов

Касым-Жомарт Токаев принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе встречи глава государства отметил значительный вклад Православной церкви Казахстана в укрепление государственно-конфессиональных отношений, продвижение духовных ценностей и межрелигиозного диалога.

Президент подчеркнул, что благодаря общим усилиям в стране обеспечивается мирное сосуществование представителей многочисленных этносов, исповедующих различные религии.

В этом контексте президент обратил внимание на важность сохранения конструктивного взаимодействия в вопросах поддержания духовной деятельности Православной церкви в Казахстане, а также необходимости развития социальных и просветительских программ.

В свою очередь митрополит Александр выразил поддержку в укреплении мира и единства на благо процветания Казахстана и подарил президенту впервые изданный на казахском языке молитвослов.