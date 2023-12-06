Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев посетил центр настольного тенниса в Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Директор центра Асет Сагымбаев рассказал главе государства о деятельности объекта, который был построен по поручению президента и полностью соответствует международным стандартам.

В ходе посещения президенту продемонстрировали возможности крупнейшего в западном регионе страны центра настольного тенниса. Все корты оснащены европейским оборудованием и прошли сертификацию. Здесь созданы условия для подготовки профессиональных спортсменов разного возраста и проведения соревнований международного уровня.

На сегодня в центре занимаются 268 детей.