Токаеву рассказали о работе фонда "Қазақстан халқына"

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства принял председателя фонда «Қазақстан халқына» Болата Жамишева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Фонд за период своей деятельности с января 2022 года сформировал устойчивую модель осуществления благотворительности в национальном масштабе.

Фонд соблюдает основные принципы управления общественными финансами: прозрачность, подотчетность и легитимность, устойчивость и вносит существенный вклад в развитие экосистемы благотворительности в стране.

Работа фонда основана на мандате доверия широкой общественности. Благотворительные проекты и программы фонда оказывают существенное влияние на важные сферы жизнедеятельности общества и зачастую придают новый импульс их развитию.

Фонд финансирует свыше 40 благотворительных программ и проектов на общую сумму 146,5 млрд тенге, направленных на решение ключевых проблем казахстанцев в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта. Также оказывается помощь гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Программы фонда реализуются во всех регионах страны с упором на сельские населенные пункты и малые города.

Самой крупной программой фонда является приобретение лекарственных препаратов для пациентов с представляющими угрозу для жизни и орфанными (редкими) заболеваниями. Обеспечено приобретение 36 наименований лекарственных средств на сумму 24,9 млрд тенге для 324 казахстанцев, 243 из которых - дети. Семь препаратов впервые закуплены для Казахстана, в том числе самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма».

Благодаря поддержке фонда в стране создана система опорных школ (80 школ), центров компетенций для повышения уровня образования на селе, в особенности в малокомплектных школах.

Фонд обеспечивает возможность абитуриентам с инвалидностью, из малообеспеченных семей и сельской местности получить высшее образование. Всего по республике более 2200 студентов являются обладателями грантов и стипендий фонда «Қазақстан халқына».

С учетом нехватки и недоступности залов для занятий спортом в отдаленных населенных пунктах при поддержке фонда открыто 24 спортивных зала для сельской молодежи. В настоящее время продолжается работа по созданию 76 залов.

Масштабная работа ведется по созданию центров реабилитации для особенных детей. Всего открыто 4 центра раннего вмешательства и 4 центра для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, ведется работа по открытию 13 центров.

С 15 августа стартовала II Конференция национальной благотворительности «Фонд для регионов». Во всех уголках страны в формате круглых столов состоится обсуждение инициатив и определение предлагаемых для реализации проектов с учетом потребностей и специфики регионов. Выработанные предложения будут положены в основу деятельности фонда «Қазақстан халқына» в 2024 году.

 

#Токаев #президент #благотворительность #фонда «Қазақстан халқына»

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