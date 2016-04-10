Толчки от землетрясения в Афганистане ощущались в Шымкенте и Таразе
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 787 км на юго-запад от Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки МОН РК".
"Сетью сейсмических станций 10 апреля 2016 года в 16:28:57 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 14.5.Магнитуда MPV 6.8", – указывается в распространенном сообщении.
Координаты эпицентра 37.64° с.ш. 71.15° в.д. Очаг землетрясения находился на глубине 20 км.
При этом подземные толчки ощущались в Шымкенте и Таразе силой 3 балла.