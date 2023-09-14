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Аскар Султан

В Алматы состоялось празднование 30-летия Олимпийского движения в Казахстане, организованное Национальным олимпийским комитетом РК.

Крупнейший город Казахстана богат на спортивные таланты. Имена атлетов Алматы знакомы далеко за пределами страны. В разные годы олимпийскими чемпионами становились пловец Дмитрий Баландин, легкоатлетка Ольга Шишигина, боксер Бахыт Сарсекбаев. «Серебро» Олимпийских игр завоевывали стрелок Сергей Беляев, биатлонистка Елена Хрусталева, а на третью ступень пьедестала Олимпийских игр поднимались борец Мхитар Манукян, фигурист Денис Тен и боксер Дарига Шакимова.

В рамках специального мероприятия состоялось торжественное чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие Олимпийского движения в республике за прошедшие 30 лет. Отметим, что делегация НОК РК проводит торжества во всех регионах Казахстана, а завершатся они юбилейной сессией НОК в Астане.

Глава НОК РК Тимур Кулибаев наградил олимпийских чемпионов Владимира Смирнова (лыжные гонки), Александра Винокурова (велоспорт на шоссе) и Ермахана Ибраимова (бокс) высшей наградой организации – орденом Национального олимпийского комитета Казахстана. А Ольга Шишигина, Елена Хрусталева, Сергей Филимонов (тяжелая атлетика), Дарига Шакимова, Дмитрий Карпов (легкая атлетика) и другие известные деятели спорта получили почетные знаки НОК РК различных степеней.

– Поздравляю всех, кто причастен к этому знаменательному событию. У спортсменов впереди Олимпийские игры в Париже-2024, поэтому также хочу обратиться к ним, пожелать хорошего настроения. 30 лет – это большой период. Было много взлетов и падений. Желаю двигаться только вперед, – сказал на церемонии награждения Александр Винокуров.

– Мы гордимся всеми успехами, которые у нас были. Я желаю Национальному олимпийскому комитету и дальше активно работать. Также всем желаю стоять у истоков новых побед, – говорил выдающийся спортсмен современности Владимир Смирнов.

Напомним, что Национальный олимпийский комитет Респуб­лики Казахстан был создан 3 февраля 1990 года. В 1992-м НОК РК был официально зарегистрирован, а в 1993-м получил признание Международного олимпийского комитета (МОК). Он является самостоятельной независимой общественной организацией и в своей деятельности руководствуется Олимпийской хартией МОК, Конституцией, законами Республики Казахстан и своим уставом. Миссией НОК РК являются развитие и защита Олимпийского движения, продвижение олимпийских ценнос­тей в Казахстане. Еще одна цель НОК – развитие спорта высших достижений в республике через подготовку высококлассных казахстанских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Первым президентом НОК РК стал Тимур Досымбетов.

#Алматы #30-летие #Олимпийское движение

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