Молочную продукцию пытались нелегально ввезти в РК из Кыргызстана

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Предотвращены попытки незаконного ввоза и вывоза продукции животного происхождения на границе Казахстана и Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза

5 октябр на ветеринарном контрольном посту «Кордай» в Жамбылской области был задержан автомобиль, который пытался ввезти на территорию страны одну тонну молочной продукции с территории Кыргызстана без необходимого ветеринарного сопроводительного документа.

«На водителей были наложены штрафы, а грузы возвращены обратно в пункт отправления. Всего с начала 2024 года на ветеринарных контрольных постах, расположенных на казахстанско-кыргызском участке границы, в связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов было составлено 77 актов о выявленных правонарушениях. Административные штрафы составили более 3,2 млн тенге», – пишут в пресс-релизе.

На ВКП «Кордай» было оформлено 50 административных материалов, взыскано 2,2 млн тенге штрафов.