Тонувшую косулю спасли в Павлодаре (видео)

Сотрудники ДЧС Павлодарской области спасли из реки Усолка косулю. Дикое животное отогрели и передали общественникам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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Инцидент произошел 17 апреля, около 13.35 дежурному спасательной станции поступило сообщение о том, что в реке Усолка тонет косуля.

«На место прибыли 4 спасателя. Один из спасателей Евгений Щербинко надел цельный водонепроницаемый комбинезон, второй спасатель Рустем Жетписбаев страховал веревкой.

Спасатели пробили дорожку до косули, которая находилась в воде, поймали её, вытащили из воды, укутали в одеяло и привезли на спасательную станцию. В 15.00 данную косулю забрали представители общественного фонда «Сердца Павлодара», - рассказали ДЧС.

Напомним, месяцем ранее в Костанае полицейские вызволили косулю, застрявшую в заборе.