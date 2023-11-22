Топ-5 нарушений при оказании госуслуг назвали в АГДС

Фото: Kazpravda.kz

По информации АГДС, в 2020 году было оказано 190 млн услуг, в 2021 году - 231 млн, в прошлом году – 270 млн. За 9 месяцев этого года - 202 млн услуг.

Кроме того, представитель агентства отметил, что увеличилось количество оказываемых государственных услуг.

«До мая прошлого года госаппаратом оказано более 600 видов услуг, на сегодня – 1353 вида услуг. В их числе общественно значимые услуги, указанные в концепции госуправления, утверждённой указом президента. Таким образом, основной миссией госаппарата является системная работа по обслуживанию населения», – подчеркнул Салауат Муксимов.

По его словам, основное внимание уделяется качеству и доступности услуг, недопущению бюрократии и волокиты. Так, с начала года в ЦОНах в профилактических целях проведено 195 комплексных проверок, а по жалобам граждан – 123. В результате выявлено более 45 тыс. нарушений.

«В их числе факты нарушения порядка оказания государственных услуг. Их доля составляет 92% или более 19 тысяч. Требования излишних документов составляют 30% нарушений. Нарушение сроков оказания государственных услуг составляет 19%. Необоснованный отказ – 3%, оказание государственных услуг даже при неполном пакете документов – 2%», – сообщил спикер.

Он отметил, что нарушения, касающиеся жизненных ситуаций, проблем и обращений граждан, внимательно рассматриваются в ведомстве. С начала года поступило более 1 тыс. жалоб на качество госуслуг.

«К сожалению, наибольшее количество жалоб касается работников филиалов Государственной корпорации «Правительство для граждан», – подчеркнул Салауат Муксимов.

Он также отметил, что немногие граждане знают о нарушении своих прав при получении госуслуги. Особенно, если гражданам отказано в предоставлении, им трудно определить, является ли оно обоснованным. Поэтому агентство проводит удаленный мониторинг через информационные системы, не дожидаясь жалоб. В результате с начала года выявлено более 570 фактов необоснованных отказов.