Торговали рогами и получили по рогам

Общество
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Юлия Пулина

Прокуратура Улытауского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух браконьеров из Кызылординской области, обвиняемых в незаконной охоте на сайгаков.

Двое мужчин были задержаны сотрудниками ОВД Улытау­ского района. Установлено, что охотники по сговору с применением капканов отловили и убили двух сайгаков. В ходе следствия у них также были изъяты рога 16 павших самцов сайги.

Запрет на промысел степной антилопы, а также покупку и сбыт животных дериватов в Казахстане действует до 2024 года. По итогам разбирательства в Сатпаевском городском суде виновные получили реальные сроки, в казну возвращено 46,4 млн тенге  – такова общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате преступной деятельности браконьеров.

Браконьерам дали по три с половиной года колонии с лишением права заниматься охотничьей деятельностью на шесть лет.

#прокуратура #Кызылординская область #рога #браконьеры #сайгаки #срок #ОВД

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