Торговали рогами и получили по рогам Общество 22 мая 2023 г. 2:30 6 Юлия Пулина Прокуратура Улытауского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух браконьеров из Кызылординской области, обвиняемых в незаконной охоте на сайгаков. Двое мужчин были задержаны сотрудниками ОВД Улытауского района. Установлено, что охотники по сговору с применением капканов отловили и убили двух сайгаков. В ходе следствия у них также были изъяты рога 16 павших самцов сайги. Запрет на промысел степной антилопы, а также покупку и сбыт животных дериватов в Казахстане действует до 2024 года. По итогам разбирательства в Сатпаевском городском суде виновные получили реальные сроки, в казну возвращено 46,4 млн тенге – такова общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате преступной деятельности браконьеров. Браконьерам дали по три с половиной года колонии с лишением права заниматься охотничьей деятельностью на шесть лет. #прокуратура #Кызылординская область #рога #браконьеры #сайгаки #срок #ОВД