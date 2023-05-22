Торговали рогами и получили по рогам

Двое мужчин были задержаны сотрудниками ОВД Улытау­ского района. Установлено, что охотники по сговору с применением капканов отловили и убили двух сайгаков. В ходе следствия у них также были изъяты рога 16 павших самцов сайги.

Запрет на промысел степной антилопы, а также покупку и сбыт животных дериватов в Казахстане действует до 2024 года. По итогам разбирательства в Сатпаевском городском суде виновные получили реальные сроки, в казну возвращено 46,4 млн тенге – такова общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате преступной деятельности браконьеров.

Браконьерам дали по три с половиной года колонии с лишением права заниматься охотничьей деятельностью на шесть лет.