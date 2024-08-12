Торговца людьми задержали в Туркестанской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры и управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области в ходе был задержан «Ш» при получении 400 тысяч тенге за торговлю людьми, сообщает Kazpravda.kz

«Гражданин «Ш» в течение двух лет принуждал к попрошайничеству двух граждан с ограниченными возможностями, был задержан и арестован при их продаже в Шымкенте», – проинформировали в надзорном органе.

Ведется расследование, проверяется причастность еще десяти граждан к торговле людьми, добавили в пресс-службе.

Напомним, 5 июля был подписан закон о противодействии торговле людьми. Предполагается, что его принятие создаст базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми.