Торговца людьми задержали в Туркестанской области

Задержания
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Дана Аменова
Корреспондент

Мужчина принуждал к попрошайничеству людей с ограниченными возможностями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры и управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области в ходе был задержан «Ш» при получении 400 тысяч тенге за торговлю людьми, сообщает Kazpravda.kz

«Гражданин «Ш» в течение двух лет принуждал к попрошайничеству двух граждан с ограниченными возможностями, был задержан и арестован при их продаже в Шымкенте», – проинформировали в надзорном органе.

Ведется расследование, проверяется причастность еще десяти граждан к торговле людьми, добавили в пресс-службе.

Напомним, 5 июля был подписан закон о противодействии торговле людьми. Предполагается, что его принятие создаст базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми. 

#задержание #люди #прокуратура #торговля

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