Торговца наркотиками задержали около торгового центра в Талдыкоргане

Подозреваемого в торговле наркотиками задержали в Талдыкоргане около торгово-развлекательного центра, передает Кazpravda.kz.

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"У задержанного мужчины при личном обыске и по местожительству изъято два свертка с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Кроме того, изъят пистолет неизвестной марки", - сообщил начальник УПЭ ДП области Жетису Болат Болысбеков.

По данным департамента полиции задержанный помещен в ИВС. По факту ведется следствие по ст. 297 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.