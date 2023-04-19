Торговца несуществующими автомобилями задержали в Кокшетау

27-летний житель Кокшетау «торговал» несуществующими автомобилями. Мужчина публиковал в интернете объявления о продаже престижных авто по невысокой цене, выманивал у клиентов предоплату и скрывался. В отношении него в полицию поступило уже семь заявлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК .

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

«Первые жалобы появились еще три месяца назад. Спрос на дорогие иномарки по ценам ниже рыночных был большим, поэтому потенциальных покупателей продавец просил внести предоплату. Люди пересылали ему по 50-60 тысяч тенге, после чего объявление с сайта исчезало. Как и сам продавец», - сообщает телеканал.

Полицейским удалось найти мужчину. На него завели дело по статье «Мошенничество». В числе потерпевших – трое жителей Кокшетау, двое из Караганды и еще двое из Алматы. Полицейские не исключают, что пострадавших от действий псевдоавтодилера гораздо больше.

«Во время задержания были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств сотовые телефоны, 60 сим-карт. При осмотре мобильных телефонов полицейскими найден аккаунт, на котором размещено фейковое сообщение – объявление о продаже автомобиля стоимостью 17 миллионов 200 тысяч тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а также устанавливается круг пострадавших от мошеннических действий», - рассказала руководитель пресс-службы ДП Акмолинской области Гульнара Пинчук.