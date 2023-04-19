Торговца несуществующими автомобилями задержали в Кокшетау

27-летний житель Кокшетау «торговал» несуществующими автомобилями. Мужчина публиковал в интернете объявления о продаже престижных авто по невысокой цене, выманивал у клиентов предоплату и скрывался. В отношении него в полицию поступило уже семь заявлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.
«Первые жалобы появились еще три месяца назад. Спрос на дорогие иномарки по ценам ниже рыночных был большим, поэтому потенциальных покупателей продавец просил внести предоплату. Люди пересылали ему по 50-60 тысяч тенге, после чего объявление с сайта исчезало. Как и сам продавец», - сообщает телеканал.
Полицейским удалось найти мужчину. На него завели дело по статье «Мошенничество». В числе потерпевших – трое жителей Кокшетау, двое из Караганды и еще двое из Алматы. Полицейские не исключают, что пострадавших от действий псевдоавтодилера гораздо больше.
«Во время задержания были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств сотовые телефоны, 60 сим-карт. При осмотре мобильных телефонов полицейскими найден аккаунт, на котором размещено фейковое сообщение – объявление о продаже автомобиля стоимостью 17 миллионов 200 тысяч тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а также устанавливается круг пострадавших от мошеннических действий», - рассказала руководитель пресс-службы ДП Акмолинской области Гульнара Пинчук.