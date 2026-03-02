В Алматы при поддержке Министерства культуры и информации РК прошел торжественный концерт «Ата толғауы», организованный Казахской государственной академической филармонией имени Жамбыла совместно с акиматом Алматинской области и посвященный 180-летнему юбилею Жамбыла Жабаева, передает Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев направил поздравительное письмо коллективу Казахской государственной филармонии имени Жамбыла и участникам вечера в связи с проведением торжественного концерта.

В концерте приняли участие академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» имени Н. Тлендиева, Государственная хоровая капелла имени Б. Байкадамова, солисты филармонии и артисты Алматинской области. В мероприятии участвовали советник Президента РК Малик Отарбаев, Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ) Султан Раев, председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, сотрудники акиматов Алматинской области и города Алматы, а также представители интеллигенции.

В рамках концертной программы оркестр «Отырар сазы» и артисты Алматинской области выступили на одной сцене, исполнив произведения М. Мангитаева, Е. Усенова и Л. Хамиди. Наряду с этим артисты отдали дань памяти Дине Нурпеисовой, чье 165-летие отмечается в этом году. В исполнении Баян Саткызы прозвучал ее кюй «Науысқы».

В ходе концерта Народный артист Казахстана Рамазан Стамгазиев исполнил песню Жамбыла «Жиырма бес», чем покорил сердца слушателей. В качестве специальных гостей на сцене выступили артисты из Кыргызской Республики во главе с Народным артистом КР Бакытбеком Тилегеновым. Через прекрасную музыку они отразили родственную историю казахов и кыргызов.

В фойе филармонии была открыта выставка, где посетители смогли увидеть ценные экспонаты из коллекции литературно-мемориального музея Жамбыла, принадлежавшие великому акыну.