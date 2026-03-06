Торжественный бал «Симфония весны» состоялся в Астане

Культура
16

В преддверии Международного женского дня во Дворце школьников им.М. Утемисова в Астане состоялся торжественный бал «Симфония весны», передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Праздничное собрание при поддержке городского управления образования прошло с участием лидеров внутришкольного парламента. Всего в нем приняли участие 117 лидеров столичных организаций образования.

«Этот прекрасный вечер проводится уже несколько лет и становится доброй традицией. Он стал площадкой для встречи самых активных, инициативных, ответственных, талантливых школьников столицы. В качестве почетного гостя вечера мы пригласили уважаемых мам и бабушек и подарили праздничное настроение», - рассказала заместитель директора Дворца школьников им.М. Утемисова Айымгуль Жабаева.

Торжественная часть вечера была открыта хореографической композицией ансамбля спортивно-бального танца «Созвездие», а затем свое творчество представила лауреат международных и республиканских конкурсов Нурай Сайынова.

Праздничная программа продолжилась традиционным вальсом учащихся. Также были представлены современные музыкальные композиции и различные флешмобы. Таким образом, вечер благодарности мамам, педагогам, наставникам запомнился по-особенному, отметили в акимате.

 

#Астана #весна #симфония #бал

