Товарищеские встречи в Ташкенте Спорт 21 октября 2025 г. 1:00 361 Абзал Камбар Сборная Казахстана по футзалу провела два товарищеских поединка против национальной команды Узбекистана в Ташкенте. Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки. У Узбекистана забитыми голами отметились Хайрулла Солихов и Элбек Тулкинов, у нас мяч престижа провел Александр Дерябин. Второй поединок прошел уже с большим преимуществом казахстанской команды, которая в итоге победила со счетом 5:2. В составе нашей сборной голами отличились Азат Валиуллин, Альберт Акбаликов (дубль), Биржан Оразов и Акжол Дарибай. #Спорт #Ташкент #футзал