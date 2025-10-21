Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки. У Узбекистана забитыми голами отметились Хайрулла Солихов и Элбек Тулкинов, у нас мяч престижа провел Александр Дерябин.

Второй поединок прошел уже с большим преимуществом казах­стан­ской команды, которая в итоге победила со счетом 5:2. В составе нашей сборной голами отличились Азат Валиуллин, Альберт Акбаликов (дубль), Биржан Оразов и Акжол Дарибай.