Товары загорелись на столичном «Шарыне»

Пожарные потушили горящий ангар с товарами на рынке в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
- В 03:42 в отдельно стоящем ангаре на территории рынка "Шарын" произошло возгорание мебели и хозтоваров. Незамедлительно столичные пожарные приступили к тушению пожара. Предварительная площадь 30 кв. м. В 05:05 пожар был полностью потушен, - говорится в информации.
В тушении пожара было задействовано 10 человек личного состава ДЧС и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается, добавили в МЧС.
Ранее в ночь 6 февраля в торговом центре «Акшын» города Семей произошел пожар, в результате которого предпринимателям был нанесен крупный материальный ущерб. Многие из них фактически лишились своего бизнеса.
Более 19 часов пожарные боролись с огнем, охватившим торговый дом "Акшын". Вице-премьер Роман Скляр поручил установить причины пожара в ТЦ Семея.