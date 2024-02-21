Товары загорелись на столичном «Шарыне»

Происшествия
140
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Пожарные потушили горящий ангар с товарами на рынке в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- В 03:42 в отдельно стоящем ангаре на территории рынка "Шарын" произошло возгорание мебели и хозтоваров. Незамедлительно столичные пожарные приступили к тушению пожара. Предварительная площадь 30 кв. м. В 05:05 пожар был полностью потушен, - говорится в информации.

В тушении пожара было задействовано 10 человек личного состава ДЧС и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается, добавили в МЧС.

Ранее в ночь 6 февраля в торговом центре «Акшын» города Семей произошел пожар, в результате которого предпринимателям был нанесен крупный материальный ущерб. Многие из них фактически лишились своего бизнеса.

Более 19 часов пожарные боролись с огнем, охватившим торговый дом "Акшын". Вице-премьер Роман Скляр поручил установить причины пожара в ТЦ Семея.

 

#рынок #пожар #Шарын

Популярное

Все
О точечной застройке и лазейках в законе
Украла у недееспособных
Академия наук: миссия выполнима
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Есть у стройки начало, но не видно конца
Сберечь Кольсай для потомков
Не доехать в село, не дойти…
Большая сила «средних держав»
Давайте по-доброму
Хэллоуина не будет
Азиада вновь пройдет в Китае
В сильные морозы полицейские Семея заботятся о бездомных
Доверие основывается на справедливости
Такая близкая история
Домой вернулись с победами
Чума XXI века
По зову сердца
Недовольны розничной торговлей
Мир, в котором мы живем
Ловись, рыбка!
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
Требуется… рабочий человек
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
В Валентинов день письма писать лень?
Не город – каток
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Пьяного лжетеррориста арестовали в Астане
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Костанайской обла…
Полицейского в Алматы уволили после ДТП с его участием
Историю патронатных детей-рабов из Жезказгана прокомментиро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]