Трамп по итогам переговоров с Путиным: Пока сделки нет

Политика
152

В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома заявил, что президенты Украины и РФ собираются провести очную встречу, на которой он рекомендует Владимиру Зеленскому "заключить соглашение", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Jae C. Hong/AP Photo/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин собираются провести личную встречу, чтобы "попытаться достичь перемирия" и в конечном счете положить конец войне России против Украины. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ночь на субботу, 16 августа, в эфире телеканала Fox News, комментируя результаты своих переговоров с Путиным на Аляске.

"Теперь все зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны должны немного вмешаться. Но все зависит от Зеленского... И если они захотят, я буду на следующей встрече, - сказал Трамп в эфире телеканала. - Я полагаю, что сейчас будет организована встреча между президентом Зеленским, президентом Путиным и мной".

Глава Белого дома добавил, что его "совет Зеленскому - заключить соглашение" для того, чтобы "люди перестали погибать в Украине". На встрече с Путиным обсуждались вопросы "включающие НАТО, меры безопасности и обмен земель", - сказал Трамп, не уточнив конкретики. На момент публикации официальной реакции от Зеленского не было.

Несколькими часами ранее президенты США и России после окончания переговоров о завершении войны в Украине в формате "три на три" провели совместную краткую пресс-конференцию на военной базе ВВС Соединенных Штатов Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Это была первая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину встреча лидеров США и России.

Путин назвал переговоры продуктивными, а Соединенные Штаты - добрым "соседом". Он вновь сказал о "первопричинах украинского кризиса" и о том, что их "нужно устранить для окончания конфликта".

В свою очередь, Трамп указал, что стороны "не смогли достичь полного понимания, и сделки пока нет". При этом глава Белого дома назвал встречу "очень продуктивной" и отметил, что Вашингтону и Москве удалось согласовать много пунктов по войне в Украине. По словам президента США, сейчас у стран есть "неплохой шанс достичь мирного урегулирования". Трамп заявил, что намерен вскоре по телефону проинформировать о ее итогах президента Украины Владимира Зеленского, а также партнеров по НАТО.

#переговоры #Владимир Путин #Аляска #война в Украине #Дональд Трамп #Владимир Зеленский

