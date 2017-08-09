Трамп пообещал "огненный" ответ КНДР

В мире
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит КНДР "огнем и яростью" в том случае, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке, сообщает lenta.ru.

"КНДР больше не следует угрожать США. Иначе Северная Корея столкнется с такими огнем и яростью, каких еще мир не видел", – сказал Трамп журналистам во время встречи с прессой в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

В свою очередь северокорейские военные готовы нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам, расположенном в Тихом океане, как только решение об этом примет глава КНДР Ким Чен Ын.

В заявлении руководства КНДР, распространенном агентством ЦТАК, указывается, что Пхеньян может нанести удар по американским базам на Гуаме баллистической ракетой средней дальности "Хвасон-12", впервые запущенной 14 мая.

На острове расположены авиабаза американских ВВС Андерсен, а также военно-морская база Апра.

Как отмечается, подобное заявление является реакцией Пхеньяна на слова Дональда Трампа о том, что Вашингтон ответит КНДР "огнем и яростью" в том случае, если действия Северной Кореи будут угрожать Америке.

В ночь на вторник КНДР пригрозила принять "физические действия" в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в отношении нее новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН "террористическим актом".

Ранее Северная Корея отвергла "состряпанный США и враждебными силами" документ как нарушающий суверенитет КНДР.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

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