Трамп выплатит $83,3 млн писательнице Кэрролл

Скандалы
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Экс-глава Белого дома считает решение присяжных «абсолютно нелепым» и намерен его обжаловать, Kazpravda.kz

Фото: Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп должен выплатить писательнице и колумнистке Элизабет Джин Кэрролл более $83 млн в качестве компенсации за клевету, установили в пятницу присяжные в федеральном суде Нью-Йорка, сообщает Интерфакс.

В сумму компенсации вошли $11 млн за ущерб, нанесенный репутации писательницы, $7,3 млн за эмоциональный вред, а также $65 млн в качестве штрафных санкций, сообщает NBC News.

Сам Трамп не дождался оглашения приговора и покинул здание суда, прежде чем присяжные вынесли свой вердикт. Позже он написал в соцсети Truth Social, что считает решение присяжных "абсолютно нелепым" и намерен его обжаловать.

Кэрролл не стала комментировать ситуацию, покидая здание суда. Ранее она уже отсудила у экс-президента $5 млн за домогательства и клевету.

#США #скандал #Дональд Трамп

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