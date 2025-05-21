Эта информация прозвучала в ходе презентации в Мажилисе отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты (ВАП) об исполнении бюджета 2024 года. Как отметила вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева, исполнение бюджета прошлого года проходило в сложнейших экономических условиях. Но ведь и бюджетные проблемы ежегодно одни и те же – слабая бюджетная дисциплина, рост госдолга и трат на его обслуживание, зависимость от трансфертов из Нацфонда.

– В нашем понимании основная задача Правительства – это качественное формирование, эффективное исполнение и администрирование бюджета. Но, как показывает практика, реализация бюджета не всегда сопровождается его эффективным исполнением, – сказала она.

Так, отметила вице-спикер, значительный объем дефицита повлек покрытие за счет трансфертов из Нацфонда, а не за счет доходной части бюджета. Госдолг вырос на 17,2% по сравнению с данными за 2023 год. Сохраняется высокий уровень средств, использованных неэффективно. По данным Высшей аудиторской палаты, в 2024 году объемы неэффективного использования бюджетных средств и активов вырос­ли поч­ти в два раза, а общий объем установленных нарушений сос­тавил 862 млрд тенге против 523 млрд тенге в 2023 году.

Кроме того, отметила вице-спикер, бюджет в течение 2024 года корректировался рекордное количество раз – 12, что свидетельствует о низком качестве планирования.

– Сохраняются системные проблемы в деятельности квазигоссектора, такие как зависимость от бюджета, значительные долговые обязательства и так далее. Также по итогам 2024 года не освоено порядка 92 миллиардов тенге. Наибольшее неосвоение в этом году допустили министерства финансов, труда и социальной защиты населения, транспорта, которые не освоили более 20 миллиардов тенге каждый, – констатировала депутат.

Согласно отчету Высшей ауди­торской палаты в структуре расходов в 2024 году значительную часть занимают социальная поддержка населения, обслуживание государственного долга и финансовая помощь регионам.

– Как видим, такая структура расходов не направлена на развитие экономики страны. В 2024 году к вышеуказанным проблемам прибавилось еще и неисполнение доходной час­ти бюджета, – сказала Дания Еспаева.

ВАП также раскритиковала Правительство за проблемы с недобором налогов и растущей зависимостью от Нацфонда и кредитов. Член ВАП Нурлан Нуржанов отметил, что в 2024 году бюджет должен был получить 16,1 трлн тенге доходов. Впоследствии этот объем был сокращен на 2 трлн тенге – до 14,1 трлн. Однако даже после корректировок Правительство не смогло достигнуть нужного показателя – сумма неисполнения составила 609 млрд тенге. Из-за нехватки доходов почти половина расходов покрывается за счет Нацфонда и получаемых заемных средств.

Как уже было сказано, Кабмин в прошлом году вносил изменения в расходную часть бюджета рекордное за последние пять лет количество раз. По мнению аудиторов, это говорит о фокусировке Правительства на краткосрочных решениях в ущерб предсказуемости бюджетного планирования. При этом наблюдается снижение собственных инвестиций бюджета на 257 млрд тенге, или 7%. В 2024 году в регионы из республиканского бюджета было перечислено 7 трлн тенге, планировалось реализовать 912 проектов, но, по информации акиматов, завершено только 449 проектов.

За 10 лет расходы на социальный сектор выросли в три раза, в том числе на среднее образование – в 3,5 раза. Однако реального улучшения качества образования не произошло, констатирует ВАП. Так, в стране до сих пор нет единой системы оценки качества образования. Программа «Комфортная школа» показывает слабые результаты: из 105 запланированных школ завершены лишь 13. Были случаи, когда школы начали строить без утвержденного проекта.

– За последние шесть лет эффекта по улучшению качества среднего образования не наблюдается. Проведенный аудит в сфере среднего образования показал отсутствие единой комплексной институциональной системы оценки качества образования в течение 16 лет. Мы видим рост абсолютных значений, – сказал Нурлан Нуржанов.

Помимо этого на модернизацию медицинской инфраструктуры в селах выделили 361 млрд тенге, но часть объектов так и не была построена – их переносили на последующие годы. Лишь треть программы «Доступный Интернет» выполнена. Обеспечение связью в отдаленных районах до сих пор остается проблемой.

Программа по интеграции уязвимых групп населения в общество выполняется частично. Эффективность квазигоссектора остается низкой. За пять лет недополучено 347 млрд тенге дивидендов от госкомпаний. В 2024 году объемы приватизации снизились.

По материалам аудиторских проверок к административной ответственности привлечены 175 физических и юридических лиц, еще 198 – к дисциплинарной ответственности. Обсуж­дение отчетов продолжится в рабочей группе Мажилиса.