Трансформация казахстанской армии

Казахстанская армия в 2023-м с поставленными задачами справилась, отрапортовали военные. Укрепление обороноспособнос­ти актуализировали с учетом складывающейся военно-политической обстановки в мире и регионе. Боевой потенциал армии повышали за счет развития Сил специальных операций, территориальных войск, повышения доли военно-обученного резерва, расширения мобильных возможностей и совместной отработки боевых навыков силовыми структурами.

Военные провели около тысячи различных учений, более 16 тыс. занятий по вождению боевых машин, организовано более 40 тыс. боевых стрельб, их них более 13 тыс. – в ночное время. Подготовлено свыше 60 тыс. специалистов. За рубежом военнослужащие казах­станской армии приняли участие в 24 международных учениях и соревнованиях, в том числе в качестве наблюдателей. Это учения в Азербайд­жане, Беларуси, Российской Федерации, США, Пакистане, Великобритании, Турции, Эстонии и других странах.

Расширяется и география миротворческой деятельности. На сегодняшний день Вооруженные силы имеют опыт развертывания казахстанского миротворческого подразделения в составе индийского миротворческого батальона в миссии ООН в Ливане (UNIFIL), продолжена ротация казахстанских офицеров, проходящих службу в миссиях ООН в Западной Сахаре (шесть офицеров), по два офицера служат в миссии ООН в Центральноафриканской Республике и Конго.

В настоящее время в миро­творческих миссиях от Вооруженных сил нашей страны принимают участие 19 военнослужащих, в том числе одна женщина.

В соответствии с приглашением ООН ведется работа по направлению национального контингента в количестве 139 человек в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением» на Голанских высотах в марте 2024 года. Вопрос об отправке контингента будет решать Парламент страны.

В уходящем году всех военно­обязанных и призывников Казахстана поставили на цифровой учет. Таким образом в Минобороны решили облегчить жизнь казахстанцев, которым теперь не придется обращаться лично в подразделения ведомства, чтобы получить справки или информацию. Услуги, требовавшие личного обращения, переведены в цифровой формат. Отменили выдачу удостоверений о приписке граждан призывного возраста в мирное время и воен­ных билетов для тех, кто не проходил воинскую службу. Семнадцатилетним юношам больше не нужно собирать личное дело и приходить в военкоматы для приписки. Она осуществляется автоматически на основе имеющихся данных в системах.

Заместитель министра затронул вопросы смертности в армии: по каждому случаю идут разбирательства, отметил Султан Камалетдинов, все они на контроле руководства военного ведомства.

Отдельно он остановился на вопросах социальной защищенности и повышения денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил. С начала этого года повышены оклады летного состава, зарплаты преподавателей высших военных учебных заведений доведены до уровня в гражданских вузах; с 1 сентября оклады военных медицинских работников доведены до уровня заработных плат медработников в гражданских медучрежде­ниях; повышены выплаты в размере трехкратного денежного содержания военнослужащим при ликвидации ЧС.

Вместе с тем прорабаты­ваются вопросы повышения с 1 января 2024 года тарифных категорий должностей рядового и сержантского составов ВС и окладов по воинскому званию военнослужащим на 30%. На стадии проработки некоторые вопросы пенсионного обеспечения, а также предоставление права на использование получателями пенсионных выплат остатка пенсионных накоплений без каких-либо ограничений.

На следующий год Верховным Главнокомандующим перед казахстанской армией поставлен ряд важных задач. К реализации части из них уже приступили. В заключение Султан Камалетдинов отметил, что в будущем году ведомство намерено широко отпраздновать 100-летие первого министра обороны независимого Казахстана, Халық қаһарманы № 1, Героя Советского Союза генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.