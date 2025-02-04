Трансформация ТиПО начинается с повышения статуса рабочих кадров

Объявив Год рабочих профессий, Президент акцентировал внимание общественности на необходимости продвижения идей трудолюбия и профессионализма, а также на повышении привлекательности технического и профессионального образования. Именно на этих аспектах в интервью «Казахстанской правде» остановился директор ГКП на ПХВ «Технический колледж» акимата Астаны, председатель совета директоров колледжей столицы Абай Курманкулов.

– Абай Барманкулович, Глава государства говорит в том числе и о необходимости трансформации технического и профессионального образования. Как понимаете Вы поставленные задачи?

– Президент страны подчеркивает, что люди, добившиеся успехов честным и упорным трудом, всегда пользовались уважением и почетом. Все эти принципы находят отклик и в концепции «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» («Ответственный гражданин – Честный труд – Заслуженный успех»). В рамках исполнения поручений Главы государства казахстанские колледжи начали активно вносить предложения по реформированию системы ТиПО – главного локомотива, драйвера экономики не только в Казахстане, но и во всем мире. Если мы посмотрим на историю успеха стран Западной Европы и Америки, то все они в свое время развивали экономики через внедрение эффективной системы профессионально-технического образования.

Объявление 2025-го Годом рабочих профессий – огромный шаг по поддержке сферы ТиПО. Безусловно, мы, педагоги, студенты, а также рабочий класс, восприняли данную инициативу с воодушевлением, поскольку для каждого из нас важно, чтобы рабочие специальности стали престижными и востребованными.

– В этом году Технический колледж отмечает 85-летие со дня создания. Расскажите, пожалуйста, о его работе.

– Наш колледж был образован в 1940 году. С момента открытия выпущено более 20 тысяч специалистов, которые трудятся в Казахстане и за рубежом. Они вносят вклад в развитие экономик и крупных городов страны, и регионов. На сегодняшний день у нас учатся более 700 студентов. В отличие от многих колледжей столицы мы обучаем только рабочим квалификациям.

В настоящее время колледж представляет собой учебно-научно-производственное объединение, осуществляющее подготовку таких специалистов, как помощник машиниста локомотива, электромонтер контакт­ной сети, слесарь по ремонту вагонов, станочник широкого профиля, электромеханик по лифтам. Наша фишка – специальность «лифтовое хозяйство и эскалаторы». Технический колледж Астаны – единственное в стране государственное образовательное учреждение, которое выпускает таких специалистов. В настоящее время учебное заведение является республиканским учебно-методическим объединением по лифтовому хозяйству.

В рамках реформирования профессионального и технического образования на базе колледжа развернут Центр компетенций не только городского, но и регионального уровня. Здесь проходят курсы повышения квалификации студенты и преподаватели из других колледжей, а также специалисты отрасли из разных областей Казахстана.

К слову, именно в данном Центре компетенций ежегодно проводится республиканский чемпионат WorldSkills Kazakhstan по продвижению имиджа рабочих профессий. Последние четыре года техколледж является основной базой проведения региональных соревнований по двум компетенциям – «Токарные станки ЧПУ» и «Фрезерные станки ЧПУ». Наши студенты становятся призерами и победителями чемпионата. В последние три года они принимали участие в данном чемпионате по 14 компетенциям и выиграли семь золотых, три серебряные и восемь бронзовых медалей.

В рамках юбилея колледжа и Года рабочих профессий запланировано 85 мероприятий. Акцент будем делать на углубление связи с предприятиями города, чтобы в будущем открыть совместно с работодателями мини-предприятия для оттачивания навыков студентов.

Над нашим колледжем шефст­вует Ассоциация лифтовых компаний Казахстана, которая находится в Астане. Под ее эгидой мы проводим ежегодный отраслевой корпоративный чемпионат среди специалистов лифтовых хозяйств столицы и близлежащих регионов. Мы готовим специалистов по целевому госзаказу для данной ассоциации, а это значит, что после окончания колледжа выпускники будут на сто процентов трудоустроены.

Отличительной чертой нашего колледжа также являются спортивные мероприятия. В спортивных секциях занимаются более 500 студентов. На базе учебного заведения создана Студенческая спортивная лига по футзалу для учащихся всех колледжей страны.

– В прошлом году на авгус­товском саммите педагогов заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова отметила, что необходим особый алгоритм работы для сельских колледжей. Как Вы видите эту трансформацию?

– Действительно, в регионах, в отдаленных аулах есть колледжи, в которых обучаются по 50–100 учащихся. И в данный момент они, как говорится, варятся в собственном соку. Как сказала заместитель главы Кабмина во время саммита, эти организации образования, выполняя роль социального лифта для молодежи, должны реализовывать так называемые minor-программы, или программы быстрого выхода на рынок. В их рамках молодые люди смогут в течение полугода или года получить рабочую несложную квалификацию и приступать к работе после прохождения сертификации. Также, я думаю, необходимо создать для таких отдаленных учебных заведений один региональный трек-колледж, который будет координировать методическую работу на районном уровне.

– Говоря о достижениях и успехах системы технического и профессионального образования, нельзя не сказать и о проблемах. С какими трудностями сегодня сталкиваются отечественные колледжи?

– Основной вопрос, который волнует всех, – это получение лицензии. На недавнем расширенном заседании Правительства обсуждалось, какие специалисты необходимы в ближайшее время отечественному рынку труда по отраслям экономики. Мы можем подготовить такие кадры, но для этого нам требуется соответствующее разрешение. Те, кто работают в этой сфере, прекрасно знают, насколько сложен и долог процесс его получения: порой он занимает от года до трех лет. Это действительно проблемная и изнурительная процедура.

Мы не утверждаем, что колледжи не должны лицензироваться. Напротив! Однако считаю: образовательным организациям с многолетним опытом, тем, которые имеют необходимую материально-техническую базу, нужно на законодательном уровне закрепить ускоренные сроки получения лицензии – максимум за 60 дней. Здесь я говорю о смежных и родственных специальностях. Например, мы готовим по рабочей квалификации специалистов для лифтового хозяйства и планируем открыть специальность среднего звена по данному направлению подготовки. Получение лицензии занимает длительное время, и когда наконец документ оказывается в руках, это направление порой уже утрачивает актуальность. А мы теряем ресурсы, деньги и время. Особенно это касается государственных колледжей.

– Каковы планы на 2025 год?

– Не так давно в Министерстве просвещения издан приказ по внедрению экспериментальных программ в школах по получению профессионального образования без отрыва от учебного процесса. Проект будет продолжен и нынче. Его уникальность заключается в том, что выпускники школ получают не только аттестат о среднем образовании, но и свидетельство о получении рабочей квалификации.

Сотрудничество со школами – полдела. Нужно налаживать контакт с вузами. Сейчас нет тесной связи в данном направлении. Ранее, если вы помните, вузы брали шефство над колледжами, и те преподаватели, что трудились там, вели часы в организациях ТиПО. Отсюда был и высокий уровень подготовки специалистов, ведь в стенах колледжа студент получал знания от профессорского состава вуза. Чтобы сформировать будущих инженеров, конструкторов, необходимо восстановить тот самый золотой треугольник: школа – колледж – вуз.

Что же касается стажировки казахстанских студентов за рубежом или внутри страны в рамках академической мобильности, то, к сожалению, этот процесс не предусмотрен на законодательном уровне. А нам так нужен опыт иностранных коллег и предприятий!

Впрочем, в 2023 году мы заключили договор с Торгово-промышленной палатой Германии. В рамках такого взаимодействия мы начали привлекать преподавателей из этой страны. В 2024-м наш иностранный коллега обучал студентов и преподавателей колледжа в сфере технологий в машиностроении. Специалист, проработавший 28 лет в системе ТиПО Германии, высоко оценил уровень подготовки казахстанских студентов, отметив, что надо и дальше внедрять новые технологии в образовательный процесс.

Также в наших планах – открыть в 2025 году несколько специальностей по востребованным в столице профессиям.

– Завершая разговор, хочу вспомнить о том, что Президент страны говорит и о рабочих династиях. К счастью, еще есть преемственность…

– Да, и это не может не радовать. У нас порядка 40 процентов из числа студентов – представители рабочих династий. Преемственность есть и среди педагогического состава. Мы внедрили практику привлечения в колледж бывших лучших выпускников. Сейчас у нас есть мастера и преподаватели – наши выпускники, победители национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan и международных конкурсов.

Глядя на современную молодежь, скажу, что воспитать и вырастить новое поколение Эйнштейнов и Ньютонов реально и возможно. У нас очень талантливые ребята. Все они последователи Каныша Сатпаева, Динмухамеда Кунаева, Ахата Куленова и других выдаю­щихся деятелей республики. «Задача государства – материально и морально помочь молодым специалистам, поэтому этой работой буду заниматься постоян­но», – сказал Глава государства в беседе с журналистом газеты «Ana tili», и это, конечно, вдохновляет нашу молодежь.