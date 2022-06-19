Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Спорт
"Трасса для рекордов": масштабный полумарафон прошёл в Нур-Султане

В Нур-Султане прошел первый полумарафон "Nur-Sultan Half Marathon". Старт забегу был дан на территории EXPO, откуда 4 тысячи спортсменов-любителей из Казахстана и 24 стран мира пробежали по самым красивым локациям Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

На старте всех участников поприветствовали вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев и заместитель акима Нур-Султан Ерлан Бекмурзаев. Напутственные слова сказали директор Национального научного кардиохирургического «Центра Сердца» Татьяна Иванова-Разумова и директор гонки Салтанат Казыбаева.

По итогам марафона победителем на 21 км среди мужчин стал Ринас Ахмадеев. Его финишное время - 1 час 2 минуты 54 секунды. Это новый абсолютный рекорд трассы "Nur-Sultan Half Marathon" на 21,1 км. Среди женщин самой быстрой стала Евгения Прокофьева, которая пробежала за 1 час 14 минут 15 секунд.

Лидеры в абсолютном зачете на 21 км разделили между собой денежный призовой фонд: первое место - по 450 тысяч тенге, второе - 400 тысяч тенге, третье - 350 тысяч тенге. Победители в возрастных категориях (10 км и 21,1 км) получили призы от партнеров.

Один из финалистов забега Руслан Облов, который приехал из Алматы ради того, чтобы испытать свои силы, поделился впечатлениями от трассы и организации полумарафона.

"Занимаюсь бегом давно, ещё со школы. Выбрал эту трассу, потому что она очень легкая по сравнению с Алматы, очень низкая высота, как раз та самая трасса для рекордов. Сегодня я установил личный рекорд на дистанции 10 км. Предыдущий мой личный рекорд я устанавливал 10 лет назад, когда стал чемпионом Казахстана. Сейчас я любитель и совмещаю работу с тренировками, что очень сложно. Знаю, что мог бы выступить лучше, но помешали недосып и волнение", - поделился впечатлениями спортсмен.

Стоит отметить, что сегодня на старт вышли свыше 4 тысяч человек из Казахстана и 24 стран мира.

После финиша всех участников ждала большая развлекательная программа на сцене с выступлением музыкальных групп, награждением победителей старта, а также розыгрышей от партнеров полумарафона.

К слову, марафон впервые транслировался в прямом эфире телеканала Qazsport.

Безопасность на мероприятии обеспечивалась дежурством машин скорой медицинской помощи, волонтеров Общества Красного
Полумесяца, веломедиков, машин ДЧС и полиции. Чистоту на старте, а также по трассе поддерживали городские службы.

Организаторами полумарафона выступили корпоративный фонд "Смелость быть первым", фитнес-клуб "World Class Almaty", Научно-образовательный фонд имени академика Ш.Есенова и мультиспортивный Youtube-канал #Другой ты.

Мероприятие прошло при поддержке столичного акимата.

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