Трассу в США перекрыли из-за шоколада и карамели

В американском штате Огайо трассу перекрыли из-за шоколада и карамели на дороге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: kazpravda.kz

Участок трассы в США перекрыли из-за перевернувшегося грузовика со сладостями. Об этом пишет UPI.

В четверг, 30 ноября, в штате Огайо перекрыли часть скоростного шоссе после столкновения двух грузовиков. В результате аварии дорога покрылась сотнями коробок с шоколадом и карамелью. Инцидент произошел около шести утра, при этом шоколада оказалось столько, что властям пришлось пустить движение по альтернативному маршруту. Для операции по очистке дорожного полотна на место выехали пожарные. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Канаде пять миллионов пчел выпали из грузовика и устроили хаос. Полиция попросила жильцов окрестных домов и пассажиров проезжающих автомобилей закрывать окна в целях безопасности, а также рекомендовала избегать этого участка дороги тем, кто передвигается пешком.