Эта трасса имеет стратегическое значение не только для региона, но и для всей страны

Фото пресс-службы акимата СКО

В Северо-Казахстанской области стартовал масштабный ремонт важнейшей республиканской автодороги А-16 «Жезказган – Петропавловск», которая соединяет южные, центральные и северные регионы Казахстана и обеспечивает выход на международные транспортные коридоры и в Российскую Федерацию, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Эта трасса имеет стратегическое значение не только для региона, но и для всей страны. В пределах СКО дорога проходит через четыре района и город Петропавловск, охватывая 359 километров — от 595 до 954 километра общего маршрута. Она обеспечивает транспортное сообщение между областным и районными центрами, а также служит ключевым маршрутом для логистики, перевозки сельхозпродукции и пассажирского движения.

В рамках среднего ремонта с элементами капитального в 2023 году был введён в эксплуатацию участок 51 км от Сергеевки до Николаевки, в 2024 году были выполнены работы на участках между сёлами Николаевка и Покровка, Ломоносовка и Новоишимское. Общая протяжённость отремонтированных участков составила 83,5 км.

Сегодня ремонт ведется в районах Шал акына, Есильском, Кызылжарском. Работы проводятся по технологии, приближенной к капитальному ремонту, с применением современных методов и материалов. Предполагается укладка двух слоев асфальтобетона, замена и ремонт 67 водопропускных труб, разрушенных из-за паводков, монтаж 808 дорожных знаков и 372 сигнальных столбиков, установка 21 остановочного павильона.

Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей инфраструктуры — обновление барьерных ограждений, нанесение разметки и установка освещения на отдельных участках.

Трасса А-16 — это не просто дорога, а кровеносная артерия региона, соединяющая сельские и городские территории, поддерживающая экономику и связывающая тысячи людей. Её восстановление станет толчком для развития сельского хозяйства, логистики, внутреннего туризма и улучшит доступ к медицинским и образовательным учреждениям.

После десятилетий ожиданий трасса получает шанс на вторую жизнь — безопасную, комфортную и современную.