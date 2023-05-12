Трех подростков избили неизвестные в Петропавловске

Полиция города Петропавловска разыскивает лиц, избивших трех подростков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: instagram.com/obyavleniya_skopetro/

7 мая около 00:58 в полицию Петропавловска сообщили о драке по улице Интернациональная.

Стражи порядка установили, что «неизвестные в ходе конфликта нанесли телесные повреждения трем 16-летним подросткам».

Факт зарегистрирован по уголовной статье «Хулиганство», проводятся следственные действия.

По подозрению в хулиганстве задержан мужчина 2003 года рождения.

Между тем в Instagram-паблике obyavleniya_skopetro утверждается, что пострадавших подростков было двое, а нападавших пьяных мужчин шестеро.