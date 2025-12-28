Трехэтажное здание сгорело в Астане
273
Жертв и пострадавших нет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
В Астане по улице Ыкылас Дукенулы произошёл пожар в трехэтажном задании.
К приезду первых пожарных подразделений огнём были охвачены второй и третий этажи, произошло частичное обрушение кровли.
Своевременные и профессиональные действия пожарных позволили предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать последствия происшествия.
Информация о пострадавших на 112 не поступала.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 800 кв.м.