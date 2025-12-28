Трехэтажное здание сгорело в Астане

Пожары
273

Жертв и пострадавших нет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

В Астане по улице Ыкылас Дукенулы произошёл пожар в трехэтажном задании.

К приезду первых пожарных подразделений огнём были охвачены второй и третий этажи, произошло частичное обрушение кровли.

Своевременные и профессиональные действия пожарных позволили предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать последствия происшествия.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 800 кв.м.

#Астана #столица #пожар

Популярное

Все
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Трехэтажное здание сгорело в Астане
«Барыс» потерпел очередное поражение
Регионы как опорные точки роста: что меняется в казахстанской модели развития
Казахстанское кино в 2025 году: громкие премьеры и миллиардные сборы
Арам Сафарян о внешней политике Казахстана: Почему она выглядит более предсказуемой, чем в регионе
Музыкальный диалог: необычный предновогодний концерт прошел в Астане
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
«Япония придает особое значение отношениям с Казахстаном»: эксперт – о визите Токаева
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Ушел из жизни известный артист Асанали Ашимов
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Набрал штрафов почти на миллион!
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф

Читайте также

Авиарейды против пожаров
Кафе в здании бывшего кинотеатра Cinema City горело в Астане
Спасатели СКО создали собственный ствол для тушения электро…
Пожаров – меньше, спасенных – больше

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]