Жертв и пострадавших нет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

В Астане по улице Ыкылас Дукенулы произошёл пожар в трехэтажном задании.

К приезду первых пожарных подразделений огнём были охвачены второй и третий этажи, произошло частичное обрушение кровли.

Своевременные и профессиональные действия пожарных позволили предотвратить дальнейшее распространение огня и минимизировать последствия происшествия.

Информация о пострадавших на 112 не поступала.

Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 800 кв.м.