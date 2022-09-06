Тренер по каратэ изнасиловал 5-летнюю девочку в Актау

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали появившуюся в Сети информацию об изнасиловании пятилетней девочки в Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

"В управление полиции Актау обратилась гражданка о принятии мер к гражданину, который совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 124 часть (Развращение малолетних) УК РК", - сообщили в ДП региона.

По данным ведомства, подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Остальные сведения в интересах следствия не разглашаются, отметили в департаменте полиции.

По информации общественного фонда "NeMolchi.kz", подозреваемый – спортсмен, тренер по каратэ.

"Сейчас с ребенком работает психолог, еще должна быть экспертиза. Молодая мама плачет постоянно, очень тяжело, очень все ужасно", - поделились в фонде.

Как рассказали в NeMolchi.kz, жительница Актау заявила, что её 5-летнюю племянницу неоднократно насиловал и развращал тренер во время тренировок. Мама девочки обнаружила, что с ребенком что-то не так, и после расспросов узнала чудовищную правду.

В фонд также позвонила сама мама ребенка и обратилась за помощью. Она заявила, что 19-летний тренер неоднократно совершал в отношении ее малолетней дочери насильственные действия сексуального характера и развратные действия прямо во время тренировок.

«Научил девочку не рассказывать родителям, сказал, что это их секрет и тайна, и девочка четко следовала инструкциям тренера», — сообщает правозащитница, руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова.

Ребенок занимается в центре с сентября 2021 года. Родители предполагают, что это продолжалось последние 3-4 месяца.

"Речь идет о чемпионе мира по ашихара-каратэ в 18 лет, который тренирует детей с сентября 2021", — пишет источник.