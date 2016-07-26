Тренеры "Астаны" и "Селтика" высказали мнение о предстоящем поединке
Ерзат Сергазин
В конференц-зале стадиона "Астана Арена" прошла предматчевая пресс-конференция с участием главных тренеров "Астаны" и "Селтика", передает Kazpravda.kz.
Наставник столичного клуба Станимир Стойлов признал, что его подопечных ждет тяжелая игра.
"В первом матче нам необходимо уделить должное внимание оборонительным действиям и постараться забить. В случае если не пропустим и сами сумеем поразить чужие ворота, для нас это будет приемлемый результат. Надеемся на поддержку наших болельщиков, поддержка которых для нас очень важна. У нас есть достаточно информации о "Селтике", мы просматривали все их последние встречи и постараемся извлечь от этого максимальную пользу, хотя в нашем противостоянии фаворитом является шотландская команда", – отметил болгарский специалист.
В свою очередь главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс выразил уверенность, что его футболисты приложат все усилия для достижения положительного результата в гостевом поединке.
"Наша цель – показать качественный футбол и улететь из Астаны в хорошем расположении духа. Безусловно, искусственный газон сыграет свою роль, наверняка это будет небольшим преимуществом для хозяев поля, поскольку для нас это непривычно. Я верю в своих игроков, верю, что нам по силам пройти "Астану". Мы уважительно относимся к "Астане", знаем о потенциале вашей команды. Думаю, нас ждет интересная игра, в которой жаждут победы обе команды", – сказал Роджерс.