Фото: пресс-служба Национальной гвардии

В Усть-Каменогорске на базе Антикризисного центра воинской части 3477 регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии МВД РК состоялся учебный тренинг по тактической медицине с участием инструкторов Вооружённых сил США, сообщает Kazpravda.kz

В ходе обучения гвардейцы отработали последовательность и практическое применение алгоритма MARCH, освоили методы остановки массивных кровотечений и обеспечения проходимости дыхательных путей, порядок действий при повреждениях грудной клетки и наличии инородных предметов в теле, а также навыки проведения полевого переливания крови и инфузионной терапии. Кроме того, особое внимание было уделено вопросам планирования медицинского обеспечения боевых действий: организации эвакуационных маршрутов, координации с командованием и формированию пунктов сбора раненых.

По итогам тренинга личный состав войск правопорядка закрепил практические навыки оказания помощи в условиях ограниченного времени и ресурсов, что способствует повышению эффективности выполнения задач в кризисных ситуациях, локальных специальных операциях и при устранении последствий терактов.

Стоит отметить, что данный тренинг является частью комплексной работы по развитию системы тактической медицины в Национальной гвардии, так как одной из ключевых инициатив 2025 года стало формирование специализированной службы тактической медицины в структуре войск правопорядка. В продолжение этой работы в воинской части 6654 был проведён учебно-методический сбор по повышению квалификации среднего медицинского персонала войск правопорядка.