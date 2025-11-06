Тренинг для казахстанских гвардейцев провели инструкторы из США

Армия
26
Дана Аменова
специальный корреспондент

Целью курса стало повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих специального назначения «Бүркіт» по оказанию медицинской помощи в условиях боевой (тактической) обстановки

Фото: пресс-служба Национальной гвардии

В Усть-Каменогорске на базе Антикризисного центра воинской части 3477 регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии МВД РК состоялся учебный тренинг по тактической медицине с участием инструкторов Вооружённых сил США, сообщает Kazpravda.kz

В ходе обучения гвардейцы отработали последовательность и практическое применение алгоритма MARCH, освоили методы остановки массивных кровотечений и обеспечения проходимости дыхательных путей, порядок действий при повреждениях грудной клетки и наличии инородных предметов в теле, а также навыки проведения полевого переливания крови и инфузионной терапии. Кроме того, особое внимание было уделено вопросам планирования медицинского обеспечения боевых действий: организации эвакуационных маршрутов, координации с командованием и формированию пунктов сбора раненых.

По итогам тренинга личный состав войск правопорядка закрепил практические навыки оказания помощи в условиях ограниченного времени и ресурсов, что способствует повышению эффективности выполнения задач в кризисных ситуациях, локальных специальных операциях и при устранении последствий терактов.

Стоит отметить, что данный тренинг является частью комплексной работы по развитию системы тактической медицины в Национальной гвардии, так как одной из ключевых инициатив 2025 года стало формирование специализированной службы тактической медицины в структуре войск правопорядка. В продолжение этой работы в воинской части 6654 был проведён учебно-методический сбор по повышению квалификации среднего медицинского персонала войск правопорядка.

#США #гвардейцы #тренинг #инструкторы

