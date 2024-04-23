Третий титул и «порше» в придачу

Напомним, что Елена Рыбакина в эти дни выступала на турнире серии WTA 500 – Porsche Tennis Grand Prix в немецком Штутгарте, где в финале обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:2, 6:2. С начала года она выиграла уже третий титул, ранее победив в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ) в той же престижной категории WTA 500.

Фото: instagram.com/lenarybakina/

Свой первый титул в WTA-туре Рыбакина завоевала в 2019 году в Бухаресте (Румыния), а потом в 2020-м в Хобарте (Австралия) – оба категории WTA 250. В 2022-м она триумфально стала чемпионкой знаменитого британского Уимблдона. А в 2023 году взяла два трофея WTA 1000: в Индиан-Уэллсе (США) и Риме (Италия).

В этот раз на пути к финалу она победила 19-ю ракетку планеты россиянку Веронику Кудерметову, итальянку Жасмин Паолини (14-е место), а также первую сеяную мирового женского тенниса польку Игу Швентек. Сама Елена сейчас находится на четвертом месте в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации). Марта Костюк, которая выбила в Германии многих титулованных соперниц, но в главном матче уступила, – на 27-м месте.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составил 922 573 долларов. Помимо денег и рейтинговых очков, здесь был разыгран автомобиль прес­тижной марки Porsche Taycan 4S. Отметим, что еще до выхода в финал Рыбакина с улыбкой признавалась, что такой выигрыш станет дополнительной мотивацией.

– Честно говоря, у меня даже нет водительских прав, но очень хочу их получить. Я уже занималась пару раз с инструкторами и в принципе знаю, как водить. Но пока не удалось получить права. Соответственно, машины у меня тоже нет. Будет ли стимул получить права быст­рее, если выиграю турнир и «порше»? Да, конечно, я очень хочу сделать права в этом году. Если будет машина – это точно будет дополнительным стимулом, – отмечала первая ракетка Казахстана.

Выигрыш турнира и получение очередных 500 рейтинговых очков должны помочь и подготовиться к выступлению на предстоящих Олимпийских играх во Франции. А пока пос­ле церемонии награждения Елена поблагодарила свою команду, тренера и президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова, который специально прилетел в Штутгарт поддержать спортсменку.