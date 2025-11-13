Преступления, совершаемые граж­данами в состоянии алкогольного опьянения, – это проблема, которую должна решать не только полиция. И в области Жетысу это понимают.

– Одним из ключевых шагов стало открытие в населенных пунктах региона медицинских вытрезвителей, – рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции области Жетысу Кайсар Мухметов. – В Алакольском и Панфиловском районах появились такие учреждения, рассчитанные на 15 мест каждое. Их эффективность не вызывает сомнений. В Талдыкоргане, где такой вытрезвитель тоже функционирует, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось за последний год на 16,3 процента.

Алакольский район показал еще более заметное снижение – на 35,7%. Своевременная помощь и изоляция людей в состоянии сильного опьянения предотвращают потенциальные правонарушения.

– Руководство департамента полиции уже направило письма акимам Кербулакского, Сарканского, Каратальского районов и акимату области с призывом открыть дополнительные вытрезвители, понимая, что это инвестиция в безопасность, – уточнил Кайсар Мухметов.

Вдохновляющий пример трезвос­ти как нормы жизни показывают сами жители Жетысу. В регионе уже 11 сел, где алкоголь не продается совсем. Жители этих населенных пунк­тов приняли единогласное решение отказаться от спиртного, и это кардинально изменило их жизнь.

Возьмем, к примеру, село Жылан­ды Алакольского района. Около десяти лет назад здесь полностью отказались от алкогольной продукции, ее нет в магазинах, и с этим согласились по просьбе общества предприни­матели. Почти сразу статистика стала показывать сокращение в селе ­преступлений и правонарушений.

Аналогичная картина в селах Коныролен и Керимагаш Панфиловского района, где люди приняли решение жить без алкоголя около пяти лет назад. В селах Абай и Коктерек Сарканского района также отказались от алкоголя 1,5 и 4 года назад соответственно.

Особого внимания заслуживает село Жарлыозек Коксуского района. Здесь алкоголь тоже не продают, и решение было принято по инициативе сельского имама и старейшин. В селе работает медресе, имеющее особое значение для региона. В итоге за последние 5 лет в Жарлыозеке было зарегистрировано всего три преступления.

– Село Жана Казахстан в Коксуском районе в том же списке, – рассказал Кайсар Мухметов, – и за последние три года там не зарегис­трировано ни одного преступления! Села Кокпекти и Карашенгел Кара­тальского района отказались от алкогольной продукции с 2021 года, и за это время там также не было ­преступлений, связанных с алкоголем.

Эти примеры демонстрируют, что коллективное решение, основанное на осознанном выборе, способно радикально изменить жизнь сооб­щества к лучшему. Отказ от алкоголя не только снижает уровень преступнос­ти, но и способствует формированию более здоровой, безопасной и благополучной среды для каждого жителя.

– Во вверенном мне районе в тех селах, где люди больше не пьют, и в семьях обстановка другая, нет ссор и разводов, и социально-экономические показатели стали выше, и благосостояние граждан тоже, – рассказывает аким Коксуского райо­на Даулет Халелов. – И то, что нет больше в этих населенных пунктах преступлений, связанных с распитием спиртного, показывает, что для некоторых граждан трезвость – это еще и свобода.