Трезвость – еще и свобода

Закон и Порядок
Категория логотип
11
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Область Жетысу становится образцом в борьбе с преступ­ностью, связанной с употреб­лением спирт­ного, внедряя не только административные меры, но и демонстрируя мощь общественного согласия.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Преступления, совершаемые граж­данами в состоянии алкогольного опьянения, – это проблема, которую должна решать не только полиция. И в области Жетысу это понимают.

– Одним из ключевых шагов стало открытие в населенных пунктах региона медицинских вытрезвителей, – рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции области Жетысу Кайсар Мухметов. – В Алакольском и Панфиловском районах появились такие учреждения, рассчитанные на 15 мест каждое. Их эффективность не вызывает сомнений. В Талдыкоргане, где такой вытрезвитель тоже функционирует, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось за последний год на 16,3 процента.

Алакольский район показал еще более заметное снижение – на 35,7%. Своевременная помощь и изоляция людей в состоянии сильного опьянения предотвращают потенциальные правонарушения.

– Руководство департамента полиции уже направило письма акимам Кербулакского, Сарканского, Каратальского районов и акимату области с призывом открыть дополнительные вытрезвители, понимая, что это инвестиция в безопасность, – уточнил Кайсар Мухметов.

Вдохновляющий пример трезвос­ти как нормы жизни показывают сами жители Жетысу. В регионе уже 11 сел, где алкоголь не продается совсем. Жители этих населенных пунк­тов приняли единогласное решение отказаться от спиртного, и это кардинально изменило их жизнь.

Возьмем, к примеру, село Жылан­ды Алакольского района. Около десяти лет назад здесь полностью отказались от алкогольной продукции, ее нет в магазинах, и с этим согласились по просьбе общества предприни­матели. Почти сразу статистика стала показывать сокращение в селе ­преступлений и правонарушений.

Аналогичная картина в селах Коныролен и Керимагаш Панфиловского района, где люди приняли решение жить без алкоголя около пяти лет назад. В селах Абай и Коктерек Сарканского района также отказались от алкоголя 1,5 и 4 года назад соответственно.

Особого внимания заслуживает село Жарлыозек Коксуского района. Здесь алкоголь тоже не продают, и решение было принято по инициативе сельского имама и старейшин. В селе работает медресе, имеющее особое значение для региона. В итоге за последние 5 лет в Жарлыозеке было зарегистрировано всего три преступления.

– Село Жана Казахстан в Коксуском районе в том же списке, – рассказал Кайсар Мухметов, – и за последние три года там не зарегис­трировано ни одного преступления! Села Кокпекти и Карашенгел Кара­тальского района отказались от алкогольной продукции с 2021 года, и за это время там также не было ­преступлений, связанных с алкоголем.

Эти примеры демонстрируют, что коллективное решение, основанное на осознанном выборе, способно радикально изменить жизнь сооб­щества к лучшему. Отказ от алкоголя не только снижает уровень преступнос­ти, но и способствует формированию более здоровой, безопасной и благополучной среды для каждого жителя.

– Во вверенном мне районе в тех селах, где люди больше не пьют, и в семьях обстановка другая, нет ссор и разводов, и социально-экономические показатели стали выше, и благосостояние граждан тоже, – рассказывает аким Коксуского райо­на Даулет Халелов. – И то, что нет больше в этих населенных пунктах преступлений, связанных с распитием спиртного, показывает, что для некоторых граждан трезвость – это еще и свобода.

#Жетысу #алкоголь #преступность #профилактика #закон и порядок

Популярное

Все
Работы известных ювелиров представлены в Атырау
Шанс вернуться домой
На защите экосистемы
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Реки готовят к паводку
Цена молчания слишком высока
Еще четыре золота!
Ветеринария – стратегический ресурс для села
Возвращение к истокам
Сохранить город чистым и зеленым
Как обезопасить цифровую среду?
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Представлены приоритеты в области социальной политики
Заработал кирпичный завод
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
У школы – новоселье!
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Саммит C5+1: что стоит на кону для США и Центральной Азии
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
Системный диалог выходит на новый уровень
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

Аграрии нарушали специальный налоговый режим в Костанайской…
Количество сел без алкоголя увеличилось в Кызылординской об…
Недостроенные квартиры для очередников закупили в Павлодарс…
В Астане служебная собака обнаружила гашиш в авто

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]