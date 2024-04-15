Три человека погибли в ДТП в Атырауской области
102
Легковой автомобиль столкнулся с прицепом грузовика на трассе Атырау-Астрахань, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона
Трое граждан попали в смертельно ДПТ 13 апреля около 17:10 на 821-м километре трассы республиканского значения Атырау-Астрахань.
«Водитель, управляя иномаркой столкнулся с прицепом грузового транспорта Камаз, двигавшимся с ним в одном направлении. В результате на месте происшествия погибли водитель и 2 пассажира машины», - детализировали в правоохранительных органах.
В настоящее время ведётся сбор соответствующих документов.