Три человека погибли в результате перестрелки в Кызылорде

Перестрелка со смертельным исходом произошла в Кызылорде, в результате которой погибли три человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия, сообщили в областном департаменте полиции.

“В результате инцидента скончались трое молодых людей. Иная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан”, – добавили в ведомстве.

Видео с происшествием распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как группа людей конфликтует, после кто-то начинает стрелять и толпа убегает. Один из убегающих падает прямо на дороге.