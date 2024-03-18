Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 3 дня
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А железнодорожные пункты пропуска продолжат работу. Об этом оповестила пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК, передает Kazpravda.kz
«Комитет государственных доходов информирует, что в связи с празднованием «Наурыз мейрамы» в Республике Казахстан, с 21 по 23 марта 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет», - говорится в сообщении.
Между тем, железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
В КГД просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.