Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 3 дня

А железнодорожные пункты пропуска продолжат работу. Об этом оповестила пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Комитет государственных доходов информирует, что в связи с празднованием «Наурыз мейрамы» в Республике Казахстан, с 21 по 23 марта 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет», - говорится в сообщении.

Между тем, железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

В КГД просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.