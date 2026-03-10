Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня около 09:00 на обходе произошло ДТП с участием трёх автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».



По предварительным данным, из-за метели и ухудшения видимости на дороге произошло столкновение транспортных средств.



На место происшествия прибыли сотрудники Департамента полиции.

В условиях метели водителям рекомендуют не превышать установленный скоростной режим и строго соблюдать безопасную дистанцию, а также призывают быть внимательными и осторожными на дорогах.