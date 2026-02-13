Три новые жизни

Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Из областного перинатального центра № 1 выписаны тройняшки, появившиеся на свет преждевременно.

фото пресс-службы акимата области

Жительница Сарыагашского района родила девочек на 33-й неделе беременности. Несмотря на сложность ситуации, медицинская бригада действовала оперативно и профессионально.

Первая малышка родилась с весом 2 400 граммов, вторая – 2 230 граммов, третья – 2 060 граммов. Для недоношенных детей это достаточно хорошие показатели. В первые сутки девочки находились на аппарате искусственной вентиляции легких, однако уже со второго дня начали дышать самостоятельно, что врачи называют важным положительным признаком.

Постепенно их состояние стабилизировалось: они перешли на грудное вскармливание и хорошо усваивали питание.

По заключению медиков, состояние тройняшек признано удовлетворительным, что позволило выписать их домой. Малышек назвали Зере, Дара и Сара. Теперь в семье воспитываются шестеро детей – трое сыновей и три дочери.

История благополучного выхаживания тройни – не только радость одной семьи, но и показатель системной работы по охране материнства и детства. Современное оборудование, внедрение новых медицинских технологий и профессионализм врачей позволяют успешно оказывать помощь даже при осложненных и преждевременных родах.

Защита здоровья матери и ребенка, модернизация медицинской инфраструктуры и расширение доступа к качественной медпомощи остаются стратегическими направлениями развития региона.

На днях в Туркестанской области дан официальный старт строительству нового областного перинатального центра на 200 коек в селе Темирлан Ордабасинского района. Примечательно, что начало его возведения совпало с рождением настоящего богатыря: в центральной многопрофильной больнице Ордабасинского района появился на свет малыш весом 6 015 граммов и ростом 63 см.

В городе Сарыагаше тоже разворачивается строительство многопрофильной больницы на 300 коек, половина которой будет отведена под перинатальный центр. Социально значимый объект возводится в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Ожидается, что новый медицинский комплекс позволит вывести сис­тему здравоохранения региона на качественно новый уровень и обеспечить население доступной и современной медпомощью.

Многопрофильная больница будет обслуживать не только жителей Сарыагаша, но и население Келесского, Мактааральского, Жетысайского, Казыгуртского и Шардаринского районов, в которых в совокупности проживают более одного миллиона человек.

#регионы #Туркестанская область #семья #тройня

