Три сокровища на букву «А»

Статьи
2
Любовь Доброта, Туркестанская область

Семья Бауыржана Нурмаханбетова и Гаухар Бегалиевой, воспитывавшая двоих детей, в одночасье стала многодетной.

фото пресс-службы акима Туркестанской области

Статус поменялся, когда 40-летняя жительница Коксаекского сельского округа Толебийского района в областном перинатальном центре родила двух девочек и одного мальчика. Малыши появились на свет раньше времени весом 1 875, 1 735 и 2 040 граммов.

Специалисты родильного дома сделали все возможное, чтобы новорожденные максимально быстро набрали недостающий вес и вместе с мамой отправились домой. Медики не сомневаются, что Гаухар справится с уходом за малышами. Она работает медсестрой в районной поликлинике, а ее супруг – санитар Коксаекского центра оказания специальных социальных услуг № 3.

На помощь родителям сразу же пришли старшие дети – 16-летняя дочь Перизат и 14-летний сын Рамазан, окружившие новорожденных братишку и сестренок вниманием и заботой. Именно их голос был решающим, когда подбирали имена для малышей. На семейном совете определили, что все они будут начинаться на первую букву алфавита. Отныне вся семья вовлечена в уход за мгновенно ставшими всеобщими любимчиками Алинуром, Айсаной и Айланой.

С рождением тройни и появлением в Толебийском районе еще одной многодетной семьи родителей поздравили аким района Толеген Телгараев и председатель районного маслихата Нурлан Койбагаров. Они посетили многодетную маму на дому, подарили малышам прогулочную коляску и необходимые гигиенические принадлежности.

В 2023 году в Толебийском районе родились 2 858 детей, включая две тройни и две двойни. Семья Нурмуханбетовых-Бегалиевых стала 8 501-й многодетной семьей района.

 

#семья #Толебийский район #рождение #тройня

Популярное

Все
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Перспективы глобальны, как и проблемы
Деньги для больших дел
Новый бренд Казахстана
Центр притяжения молодежи
Деньги есть, идеи – тоже
Страна вводит новые мощности
С корейским акцентом
Работать на земле дано не каждому
Наведем порядок сообща
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Наведем порядок сообща
Страна вводит новые мощности
Центр притяжения молодежи
Новый бренд Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]