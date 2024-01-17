Три сокровища на букву «А»

Статус поменялся, когда 40-летняя жительница Коксаекского сельского округа Толебийского района в областном перинатальном центре родила двух девочек и одного мальчика. Малыши появились на свет раньше времени весом 1 875, 1 735 и 2 040 граммов.

Специалисты родильного дома сделали все возможное, чтобы новорожденные максимально быстро набрали недостающий вес и вместе с мамой отправились домой. Медики не сомневаются, что Гаухар справится с уходом за малышами. Она работает медсестрой в районной поликлинике, а ее супруг – санитар Коксаекского центра оказания специальных социальных услуг № 3.

На помощь родителям сразу же пришли старшие дети – 16-летняя дочь Перизат и 14-летний сын Рамазан, окружившие новорожденных братишку и сестренок вниманием и заботой. Именно их голос был решающим, когда подбирали имена для малышей. На семейном совете определили, что все они будут начинаться на первую букву алфавита. Отныне вся семья вовлечена в уход за мгновенно ставшими всеобщими любимчиками Алинуром, Айсаной и Айланой.

С рождением тройни и появлением в Толебийском районе еще одной многодетной семьи родителей поздравили аким района Толеген Телгараев и председатель районного маслихата Нурлан Койбагаров. Они посетили многодетную маму на дому, подарили малышам прогулочную коляску и необходимые гигиенические принадлежности.

В 2023 году в Толебийском районе родились 2 858 детей, включая две тройни и две двойни. Семья Нурмуханбетовых-Бегалиевых стала 8 501-й многодетной семьей района.