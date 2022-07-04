Тридцать лет на страже национальных интересов

Международная конференция «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», приуроченная к 30-летию дипломатической службы нашей страны, прошла в столице.

Конференция, организованная Министерством иностранных дел РК совместно с Казахстанским инсти тутом стратегических исследований при Президенте РК, собрала в качестве участников и спикеров весь цвет казахстанской дипломатии – от ветеранов внешнеполитической службы нашей страны до современного поколения дипломатов.

Открыл конференцию замес­титель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, зачитав позд­равление с Днем дипломатичес­кой службы от Президента Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства от всей души поздравил казахстанских дип­ломатов с 30-летним юбилеем дипслужбы, отметив, что к этому историческому рубежу наша страна подошла со значительными успехами. Установлены дипломатичес­кие отношения со 186 государствами, Казахстан стал членом более 50 международных организаций, является солидным и авторитетным государством, активно участ­вующим в региональных и глобальных процессах.

«С первых дней нашей независимости вы защищаете интересы страны на международной арене. В условиях нынешней геополитической нестабильности вы вносите огромный вклад в укрепление позиций Казахстана в глобальном мире и развитие его сотрудничества с иностранными государствами.

Тридцатилетие дипломатической службы совпало с переломным периодом, когда наш народ приступил к созданию Нового Казахстана. В этой связи на Министерство иност­ранных дел возлагается большая ответственность. Главная задача дипломатов – дальнейшее повышение статуса нашего государства в мире, обеспечение внешней безопасности, защита прав и интересов наших граждан за рубежом. Особенно важно продвигать нашу страну как лидирующее государство в регионе, укреплять политичес­кие, инвестиционные и торговые связи с зарубежными партнерами, твердо придерживаясь принципа многовекторной политики. Необходимо также сделать акцент на позиционировании Казахстана как страны, проводящей масштабные реформы и вступившей на путь кардинальной модернизации.

Уверен, что наши дипломаты будут работать над достижением внешнеполитических целей Нового Казахстана и дальнейшим повышением авторитета и влия­ния нашей страны на мировом уровне», – отметил Президент в поздравлении, пожелав дип­ломатам крепкого здоровья, благополучия и успехов в их ответственной деятельности.

Как отметил Мухтар Тлеуберди, концептуальные основы внешней политики Казахстана, заложенные на заре независимос­ти, постоянно совершенствуются исходя из эволюционирующей международной обстановки, новых вызовов и угроз, актуальных внешнеполитических задач.

– Концепция внешней политики на 2020–2030 годы, принятая в марте 2020 года, заложила основу для дальнейшего совершенствования казахстанской дипломатии, – отметил министр. – Концепция сохраняет преемственность основ внешнеполитического курса – многовекторность, сбалансированность, прагматизм и защиту нацио­нальных интересов.

Глава МИД РК остановился на ключевых внешнеполитических достижениях нашей страны за три десятилетия. Так, он напомнил, что Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве оформил государственную границу на всем ее протяжении и сегодня не имеет территориальных споров ни с одной из сопредельных стран.

Яркими страницами в истории Казахстана и отечественной дипслужбы стали избрание и успешная деятельность нашей страны в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2017–2018, председательство в ОБСЕ в 2010 году и проведение в этот период первого и пока единственного в XXI веке саммита организации.

– Идея мира, свободного от ядерного оружия, несмотря на растущую сложность ее реализации в нынешних непростых геополитических условиях, остается важным элемен­том нашей внешней политики, – подчеркнул Мухтар Тлеуберди. – В условиях достижения (согласно док­ладу Стокгольмского института исследований проблем мира) самого высокого уровня риска применения ядерного оружия в мире со времен холодной войны призыв Казахстана разработать план полной ликвидации этого оружия к 2045 году выглядит особенно значимым.

За годы независимости за Казахстаном заслуженно закрепился авторитет страны-медиатора, открытого к диалогу с целью поиска взаимоприемлемых для конфликтующих сторон решений. Отражением этого, отметил глава МИД РК, является, например, действующий Астанинский процесс по межсирийскому урегулированию, чья роль в условиях приостановки Женевских переговоров лишь возрастает.

Конструктивная многосторонность внешней политики Казахстана выражается в последовательной работе по развитию и укреплению сотрудничества со всеми внешними партнерами, активизации и повышении эффективности деятельности многосторонних организаций и объединений, участником (а во многих случаях и основателем) которых является наша страна.

В частности, говоря об интеграционных процессах на евразийском пространстве, Мухтар Тлеуберди отметил, что санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС с целью соз­дания действительно свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономик объединения.

– Казахстан настроен на углуб­ление сотрудничества между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества во всех сферах взаимодействия и готовит соответствующие предложения в рамках своего председательства в 2023–2024 годах, – продолжил министр.

Важнейший приоритет – углуб­ление региональной кооперации в Центральной Азии. Благодаря усилиям казахстанской дипломатии достигнута договоренность о подписании Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Значительное развитие получил процесс кооперации тюркских стран, Тюркский совет транс­формировался в полноценную Организацию тюркских государств, принята программа «Тюркское видение-2040».

Казахстан является активным участником Организации исламского сотрудничества, выс­тупает за укрепление доверия и консолидацию усилий наиболее экономически развитых стран исламского мира.

Отметил глава МИД РК последовательное развитие сотрудничества с такими ключевыми партнерами нашей страны, как Россия, КНР, США, страны Европейского союза, Великобритания, государства Азии.

В зоне внимания нашей страны остается и регион Большого Ближнего Востока. Казахстан вносит посильный вклад в усилия мирового сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане.

– В сфере многосторонней дип­ломатии в этом году Казахстан отмечает 30-летие вступления в ООН. Мы считаем, что ООН остается незаменимой универсальной организацией, служащей интересам и насущным потребностям всего человечества, – подчеркнул Мухтар Тлеуберди. – Казахстан вносит активный вклад в меж­дународные усилия по реализации Повестки дня ООН по устойчивому развитию на период до 2030 года. В июле состоится презентация второго Добровольного национального обзора по реализации ЦУР в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Особое внимание в Казах­стане уделяется экономической дип­ломатии. Глава МИД РК напомнил, что за 30 лет наша страна привлек­ла более 380 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. По итогам 2021 года обеспечен ввод в экс­плуатацию 44 инвестиционных проектов с иностранным участием на общую сумму 3,67 млрд долларов с созданием более 6 000 рабочих мест. Совместно с KAZAKH INVEST ведется работа по 450 проектам с иностранным участием на сумму 63 млрд долларов.

Казахстан продолжает принимать системные меры для улучшения инвестиционной привлекательности страны.

По словам Мухтара Тлеуберди, большим опытом стало проведение в Женеве 12-й Министерской конференции ВТО под председательством Казахстана. Последовательно реализовываются планы по вступ­лению в Организацию экономичес­кого сотрудничества и развития.

Председатель Комитета по меж­дународным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламен­та Айгуль Куспан отметила, что за небольшой по историческим меркам срок молодая казахстанская дипломатия обрела свое лицо, соответствует духу казахского народа, его ментальности и мудро­му историческому опыту.

– Миролюбие было и остается основной чертой наших отношений с другими народами. Все эти 30 лет казахстанская дипломатия нацелена на укрепление доверия и безопасности, противодействие транснациональным угрозам. Открытость – вторая важная характеристика казахстанской дип­ломатии. Она находит выражение в многовекторной политике, готовности к сотрудничеству со всеми государствами. Следующая особенность нашей дипломатии – ответственность. Она проявляется в постоянной борьбе за безъядерный мир и всеобщее разоружение, в отказе от колоссального ядерного арсенала, доставшегося в наследство от Советского Союза. Ответственность за судьбу человечества прослеживается и сегодня – в расширении международного сотрудничества, в решении экономических, гуманитарных и экологических проблем, – подчерк­нула Айгуль Куспан.

В завершение выступления Айгуль Куспан вручила минист­ру Мухтару Тлеуберди поздравительное письмо от спикера Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова.

Еще одним спикером пленарного заседания конференции стала министр иностранных дел КазССР (1990–1991 годы) Акмарал Арыс­танбекова. Она остановилась на важном для становления казахстанской внешнеполитической службы периоде 1990–1991 годов, когда, став суверенной республикой еще в сос­таве Советского Союза, Казахстан начал первые шаги по реализации собственной внешней политики, развитию самостоятельных внешних связей с иностранными государствами, усилению кадрового потенциала и роли внешнеполитического ведомства.

Дипломат также выразила мнение, что необходимо оформить полную историю образования и развития внешнеполитической службы Казахстана начиная с 1944 года, когда был создан МИД КазССР, чтобы в этой важной сфере было продолжение исторической преемственности. Это также послужит воспитанию у молодого поколения интереса к истории, чувства патрио­тизма и благодарности к прошлым поколениям казахстанских дип­ломатов за их труд на благо республики.

Видеообращение в адрес участников конференции направила директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая. Она сердечно поздравила весь дипкорпус Казах­стана со знаменательным юбилеем.

– За годы независимости Казахстан прочно закрепил за собой репутацию мирного, стабильного и последовательно развивающегося государства, а также подтвердил свою твердую приверженность международному и региональному сотрудничест­ву, – отметила глава европейского отделения ООН.

Она напомнила, что наша страна сыграла важную роль в подготовке Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, создании зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, а также выступила с инициативой об объявлении Международным днем действий против ядерных испытаний 29 августа – даты закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Еще одно видеообращение нап­равил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что казахская дипломатия имеет глубокие корни, за ее плечами – многовековое наследие мудрой дипломатии Великой степи.

– Благодаря этим корням удалось сохранить одну из крупнейших стран мира на стыке Европы и Азии. Казахстанские дипломаты работали, чтобы превратить Казахстан в суверенное, мирное и открытое государство. В зачастую сложном геополитическом контекс­те и в условиях географического положения, характеризующегося отсутствием выхода к морю, Казахстан за последние 30 лет прочно зарекомендовал себя в качестве активного и авторитетного члена международного сообщества. Казахстан является одним из наиболее активных сторонников движения за нераспространение и безъядерный мир, ведущим государством в Центральной Азии, а также надежным и дружественным партнером Европейского союза. От имени ЕС я искренне поздравляю Казахстан и его дип­ломатов и желаю вам успехов, процветания и мирного развития на долгие годы вперед, – сказал Жозеп Боррель.

Направил свое видеообращение и Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, экс-министр иностранных дел РК (2016–2019) Кайрат Абдрахманов.

– Сегодня Казахстан входит в чис­ло цивилизованных государств, установивших взаимовыгодные отношения со всеми странами мира. Наша страна наладила тесное сотрудничество с международными организация­ми и ведет активную работу в их рамках. В настоящее время меж­дународные организации, в том числе ОБСЕ, с тревогой наб­людают за событиями, происходящими в различных уголках мира. В то же время очевидно, что миротворческий потенциал казахстанской дипломатической службы и миротворчес­кие инициативы руководства страны весьма вост­ребованы. Мы неоднократно доказывали международному сообществу способность свести стороны за стол переговоров по любому воп­росу и помочь найти пути решения самых острых проблем, – отметил спецпредставитель ОБСЕ.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев в своем видео­обращении отметил, что казахстанская дип­ломатия за последние три десятилетия зарекомендовала себя как основополагающее явление независимого Казахстана и архитектор эффективной модели внешней политики, основанной на принципах многостороннего сотрудничества, многовекторности, прагматизма и национальных интересов.

– Дипломатическая служба РК внесла значительный вклад в политическое, экономическое, социальное и культурное развитие государства, – подчеркнул он.

Дипломат также напомнил, что Казахстан выступил инициа­тором институционализации тюркского сотрудничества, соз­дания Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сегодня преобразованного в полноценную организацию.

В свою очередь выступивший на конференции исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай подчеркнул, что уже с первых дней обретения независимости воп­росы глобального развития и безопасности были в числе приоритетов казахстанской внешней политики и дипломатии. Совещание, укрепившееся в результате многовекторной политики Казахстана, сегодня является эффективной многосторонней структурой, которая решает насущные проблемы 27 стран азиатского региона и миллиардов человек населения земного шара, подчеркнул Кайрат Сарыбай. Он напомнил, что за этим кроется неоценимый труд Казахстана на пути к мировой стабильности, безопасности и развитию.

Необычной частью мероприя­тий в честь 30-летия дипслужбы РК стала церемония закладки «капсулы времени» с обращением к будущим дипломатам на площади перед зданием МИД РК. В нем отражено видение позиции Казахстана в мире через 30 лет, напутствие и пожелания действующих дипломатов и ветеранов дипломатической службы страны. Эта капсула будет вскрыта ровно через 30 лет, 1 июля 2052 года, когда отечественная дипломатия будет отмечать свой 60-летний юбилей.