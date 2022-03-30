Парламентские делегации стран СНГ собрались в Алматы, где ровно 30 лет назад была создана Межпарламентская Ассамблея (МПА) Содружества.

Очень символично, что юбилейное заседание Совета МПА СНГ прошло в Доме дружбы – том же самом здании, где 27 марта 1992 года председатели парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекиста­на подписали Соглашение о создании Межпарламентской Ассамблеи. Позднее к ним присоединились парламентарии Азербайджана и Молдовы.

С приветствием к участникам юбилейного заседания обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Текст обращения Главы государства зачитал Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев.

Говоря об МПА СНГ, Президент страны подчеркнул, что за минувшие годы этот уникальный институт стал играть особую роль в системе многостороннего сотрудничества на пространстве Содружества.

«Ассамблея вносит весомый вклад в совершенствование национальных законодательств, развитие демократии и гражданского общества. Высокой оценки заслуживает активное участие парламентариев в улучшении практики выборных процессов на пространстве СНГ, обеспечении избирательных прав наших граждан», – говорится в обращении.

Глава государства отметил, что межпарламентский диалог способствует расширению взаимодействия в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также вносит весомый вклад в создание правовой основы для борьбы с современными вызовами и угрозами безопасности.

«Совместная законотворческая работа позволяет вырабатывать сбалансированные подходы к решению новых задач в рамках актуальной глобальной повестки устойчивого развития, декарбонизации и цифровизации. Казахстан всецело поддерживает многогранную деятельность Ассамблеи и в качестве председателя СНГ и одного из основателей МПА намерен всячески содействовать всестороннему усилению этого уникального и полезного института», – отметил Президент страны.

В свою очередь Спикер Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев в своем выступлении подчеркнул, что МПА СНГ вносит значимый вклад в совершенствование национального законодательства. За эти годы ассамблеей разработано и принято свыше 600 модельных законов и других документов, которые в дальнейшем активно использовались парламентами при формировании правовой базы наших стран.

«В рамках ассамблеи регулярно проходят международные конференции и форумы, на которых обсуждаются и вырабатываются совместные меры в сфере миграции, экологии, борьбы с терроризмом и экстремизмом и по другим актуальным направлениям. В целом считаем, что МПА СНГ сегодня является одним из наиболее эффективных межпарламентских объединений», – сказал председатель Сената.

Маулен Ашимбаев поблагодарил партнеров из стран СНГ за проявленные сопереживание и солидарность с казахстанским народом во время трагических январских событий.

Председатель Сената подробно проинформировал парламентариев СНГ о реформах, проводимых в нашей стране по инициативе Главы государства.

«Январские события показали необходимость более активных реформ во многих направлениях. В связи с этим наша страна взяла курс на построение нового Казах­стана как социального, справедливого и демократического государства. Одним из ключевых результатов предстоящей конституционной реформы будет, безусловно, дальнейшее развитие парламентаризма в Казахстане и повышение роли Парламента в политической системе страны», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Он напомнил, что в этом году Казахстан председательствует в СНГ и в фокусе председательства нашей страны находятся постпандемическое восстановление, внедрение цифровых технологий, обеспечение продовольственной безопасности, углубление культурно-гуманитарного и образовательного сотрудничества. В приоритете также сближение подходов в области охраны окружающей среды, внедрения «зеленых» технологий, рационального природопользования.

По словам председателя Сената, к сожалению, юбилейное заседание МПА СНГ проходит на фоне беспрецедентной геополитической напряженности в мире.

«Наша страна придерживается позиции о неделимости безопас­ности и безальтернативности мирного решения международных проблем на основе международного права и принципов Устава ООН. В этой связи мы поддерживаем любые усилия, направленные на продвижение переговорного процесса», – сказал Маулен Ашимбаев.

Свои приветствия участникам юбилейного заседания направили и другие главы стран-участниц СНГ.

Подведя итоги работы МПА СНГ за прошедшие 30 лет, члены Совета договорились продолжать выстраивать устойчивые связи между странами Содружества и укреплять всестороннее взаимовыгодное взаимодействие. Как ожидается, следующее заседание Совета МПА СНГ пройдет осенью 2022 года в Ташкенте.