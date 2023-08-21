Три человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области

Происшествия, Крупные ДТП
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Искакова Айдана
корреспондент

В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили о смертельном ДТП на трассе региона, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По данным полицейских, на 770 км автодороги "Алматы - Екатеринбург" 47-летний водитель автомашины "Lexus LX470", не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание.

"В результате ДТП 46-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и 35-летняя пассажирка скончались в карете скорой помощи, два пассажира доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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