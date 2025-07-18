Из учреждения ДУИС по Кызылординской области освобождены трое осуждённых в рамках Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Один из освобождённых из учреждения с минимальным уровнем безопасности — мужчина, приговорённый к одному году лишения свободы по статье «Мошенничество». Согласно постановлению Кызылординского городского суда №2, оставшийся срок наказания — 5 месяцев — был снят в соответствии с законом об амнистии.

«Я раскаиваюсь в совершённом преступлении. Благодаря амнистии я получил возможность выйти на свободу, это послужит для меня важным жизненным уроком. Сейчас моя цель — воссоединиться с семьёй, устроиться на работу, достойно воспитать детей, и строго соблюдать законы», – отметил освобождённый.

Как сообщил заместитель начальника учреждения №37 Нурлан Мухтаров, действие закона об амнистии распространяется на 79 осуждённых, находящихся в данном учреждении. Из них семеро подлежат полному освобождению, остальные — сокращению срока наказания.

«На сегодня трое осуждённых освобождены. Документы по остальным находятся на рассмотрении в суде. Работа в рамках амнистии проводится в соответствии с требованиями закона и в плановом порядке», – сказал он.

Отметим, что действие закона об амнистии распространяется более чем на 200 осуждённых, отбывающих наказание в учреждениях ДУИС Кызылординской области.