Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Почти трое суток без еды и воды провел в степи чабан одного из фермерских хозяйств Жамбылского района, вышедший, как обычно, пасти скот. Пастух не возвращался домой и не выходил на связь, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как выяснилось, из-за густого тумана в тот день мужчина отклонился от привычного маршрута, ушел на выпас в отдаленную песчаную местность и потерял ориентир.

Получив сообщение о его исчезновении, полиция незамедлительно организовала поисковые мероприятия. Сотрудники применили технические средства и обследовали значительную территорию.

В результате оперативной работы пастух и его стадо, состоявшее из 700 овец, были обнаружены менее чем за сутки в 200 километрах от районного центра. Когда мужчина был найден, он едва держался на ногах.

- Туман был таким густым, что я сбился с обычного пути, а затем не смог обратную дорогу. Ночью старался не спать, чтобы не замерзнуть. Почти три дня ничего не ел и сильно ослаб. Когда меня нашли полицейские, сразу дали айран и хлеб и отвезли в теплое место. Я очень благодарен им, - рассказал о своих злоключениях мужчина.

Полицейские напоминают жителям о необходимости учитывать погодные условия и не отправляться в отдаленные пастбища в одиночку, а также поддерживать постоянную связь с близкими.